XXX Web Series विवाद पर बोलीं भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी-'औरतों-लड़कियों को बदनाम मत करो'

Share Lot’s of respect ✊ for # Main har desh ka post dalu aur India ka nahi to ☹️ do share web series banao dekho magar is tarha aurato ko lakiyon ko badnam mat karein... ek fouzi ki patni jo shadi k din he safed kapda baandhke nikalti ho jo hamari suraksha k liye apne pariwar ko chorke dusre mulk dusre saher dusre desh duty kar rahe hain unke pariwar k liye ye soch logoke zahen me daal rahe hain galat baat hain #respectournation #indianarmy #indianpolice #indianfauji #indianjawan #fauji #army #police jahaki b ho we should respect them n der job ✊