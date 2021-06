एक्ट्रेस मोनालिसा के वीडियो ने फिर बताया उनकी फिटनेस का राज, कभी मोटापे को लेकर होती थीं ट्रोल, देखिए

एक्ट्रेस मोनालिसा (Actress Monalisa) भोजपुरी इंडस्ट्री (Bhojpuri Industry) और हिंदी टीवी जगत में जाना पहचाना नाम हैं. हालांकि वो बड़ी स्क्रीन से ज्यादा कुछ समय से सोशल मीडिया (Social Media) पर ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही हैं. मोना अक्सर अपनी ग्लैमरस फोटोज और वीडियो (Monalisa Video) शेयर कर फैंस को खुश और एंटरटेन करती रहती हैं.



उन्होंने एक और वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें वो खुद को फिट रखने के लिए कर रहे वर्कआउट बता रही हैं. साथ में कैप्शन में लिखा है Morning Cardio Workout Be Like.... enjoying, Dancing, and making Reels... याद दिला दें आज इतनी फिट दिखने वाली मोना को किसी समय में अपने मोटापे को लेकर खरीखोटी सुनना पड़ती थी.



View this post on Instagram A post shared by MONNALLISA (@aslimonalisa)

डैनिम शॉर्ट्स और रेड क्रॉप टॉप पहने मोना के इस वीडियो को कुछ ही देर में 17000 के करीब व्यूज मिल गए हैं और ढेर सारे कमेंट भी आ रहे हैं. देव नाम के यूजर ने लिखा है ‘आप बेहद क्यूट हैं. आपका ड्रैसिंग स्टाइल मुझे पसंद है’. वहीं अश्विनी मोना के डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.



इससे पहले मोवालिसा ने उनके पति विक्रांत के साथ एक वीडियो डाला था जिसमं विक्रांत उन्हें कहते दिख रहे हैं कि ‘मैं तुम्हारी सभी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा’. जिसके जवाब में मोनालिसा डिमांड कर बैठती हैं कि ‘मुझे पिंक कलर का समोसा ला दो’. जिसके बाद तो पतिदेव के पसीने छूट जाते हैं. इस मजेदार वीडियो को भी यूजर्स खूब पसंद कर रहे थे. बता दें मोनालिसा इस समय हैदराबाद में अपने टीवी शो 'नमक इश्क का' की शूटिंग में व्यस्त हैं और वहां अपनी फैमिली को काफी मिस कर रही हैं.