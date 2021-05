धूम मचा रहा है अंकुश राजा और शिल्पी राज का भोजपुरी गाना ‘कुंवारे में गंगा नहईले बानी 2’, देखें VIDEO

Kunware Me Ganga Nahile Bani 2| Ankush Raja , Shilpi Raj | Bhojpuri Song 2021 भोजपुरी (Bhojpuri) सिनेमा की सबसे चर्चित म्यूजिकल जोड़ी अंकुश और राजा (Ankush Raja) का नया गाना ‘कुंवारे में गंगा नहईले बानी 2’ (Kunware Me Ganga Nahile Bani 2) रिलीज हो गया है और यूट्यूब पर खूब धमाल कर रहा है. गाने को कुछ ही घंटों में करीब 5 लाख न्यूज मिल गे हैं. भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) के दिग्गज सिंगर अंकुश राजा अपनी जोड़ी और गायकी के लिए इंडस्ट्री में पहचान बनाए हुए हैं. दोनों के गाने रिलीज होते हैं इंटरनेट पर छा जाते हैं.आज ही अंकुश राजा का सुपरहिट ‘कुंवारे में गंगा नहईले बानी 2’ (Kunware Me Ganga Nahile Bani 2) रिलीज हुआ है जो खूब धूम मचा रहा है. हालांकि फिलहाल इसका ऑडियो आउट किया है और वीडियो भी जल्द ही आने वाला है. गाने को अंकुश राजा और शिल्पी राज ने गाया है और म्यूजिक आर्या शर्मा ने दिया है. साथ ही इसके लिरिक्स बॉस रामपुरी ने लिखे हैं. गाने को अंकुश राजा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल (Ankush Raja Official) पर रिलीज किया है. गाने को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.आपको बता दें कुछ समय पहले ही इसका पहला भाग रिलीज हुआ था. गाने में अंकुश राजा और महिमा सिंह के लटके-झटके भी लोगों को खूब पसंद आए थे. वीडियों में भड़कीले रंगो के कास्‍ट्यूम और जबरदस्‍त डांस युवाओं को खूब भा रहे थे. गाने को बोस रामपुरी और मनीष रोहतासी ने लिखा था और इसका संगीत आर्य शर्मा ने बनाया था. इसके वीडियो को अंकुश राजा और महिमा सिंह पर फिल्‍माया गया था, जिसने बवाल मचा दिया था. अब देखना होगा कि ‘कुंवारे में गंगा नहईले बानी 2’ का फिल्मांकन कैसा होता है.