भोजपुरी स्टार राकेश मिश्रा और अक्षरा सिंह की फोटो पर फैंस लुटा रहे प्यार, एक्टर ने इंस्टाग्राम पर की शेयर

भोजपुरी स्टार राकेश मिश्रा (Rakesh Mishra) के एक के बाद एक सुपर हिट एलबम से भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री (Bhojpuri Music Industry) में धमाल मचा हुआ हैं. म्यूजिक एलबम के साथ उनकी फिल्मों (Rakesh Mishra Movies) के गाने भी काफी वायरल होते हैं. लेकिन आज वो अपने गानों के लिए नहीं एक फोटो के लिए चर्चा में हैं. उन्होंने अपनी को स्टार अक्षरा सिंह (Akshara Singh) के साथ एक थ्रो बैक फोटो शेयर की है, जो फैंस को बहुत पसंद आ रही है.राकेश ने अपने इंस्टाग्राम (Instagram) पर अक्षरा के साथ एक पुरानी फोटो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा है... Good Morning Everyone .. Enjoy Every Moment You Have .. क्योंकि लाइफ में रिवाइंड कंट्रोल नहीं हैं... फोटो में अक्षरा लाल साड़ी में काफी सुंदर दिख रही हैं और राकेश ब्लू टी शर्ट पहने हुए है. ये फोटो उनके पुराने गाने के समय की है, जिसे वो याद कर रहे हैं. बता दें राकेश ने इसी साल फरवरी में डॉ श्वेता मिश्रा से सगाई की थी.उनके काम को लेकर बात की जाए तो उन्होंने 'दुश्मन सरहद पार के', 'स्पेशल एनकाउंटर', 'राधे रंगीला', 'हरी ओम हैरी' और 'रानी की आएगी बारात' जैसी फिल्में की हैं. इसके अलावा वो जल्द एक रोमांटिक-ड्रामा में दिखाई देंगे. उनके साथ शुभी शर्मा होंगी. मूवी के नाम का निर्माताओं ने अभी तक खुलासा नहीं किया है.कई हिट फिल्मों के अलावा राकेश दर्शकों के लिए कई चार्टबस्टर्स गाने भी दे चुकें हैं. राकेश मिश्रा इन दिनों इंटरनेट पर गदर मचा रहे हैं. एक के बाद एक उनके गाने आ रहे हैं और वायरल होने लगते हैं. अक्षरा सिंह (Akshara Singh) के साथ 'तू ही लगावा' (Tu Hi Lagawa) के हिट होने के बाद उनका नया गाना ‘जदी हमरो भतार कोई होता’ (Jadi Hamro Bhatar Koi Hota) रिलीज होने के साथ ही वायरल हो रहा है