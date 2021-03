पवन सिंह का होली गीत 'बबुनी तेरे रंग में' मचा रहा है धमाल, 1 दिन में मिले 3 मिलियन व्यूज, फैंस को कहा शुक्रिया

View this post on Instagram A post shared by Pawan Singh (@singhpawan999)

भोजपुरी सुपरस्टार (Bhojpuri Superstar) पवन सिंह (Pawan Singh) का होली गाना 'बबुनी तेरे रंग में' (Babuni Tere Rang Mein) रिलीज हो गया है और एक ही दिन में तीन मिलियन व्यूज को पार कर गया. फैंस को इस गाने का काफी लंबे समय से इंतजार था. इस गाने में आश्रम फेम बॉलीवुड एक्ट्रेस (Bollywood Actress) त्रिधा चौधरी और पवन सिंह की जोड़ी धमाल मचा रही है. पवन सिंह के इंस्टाग्राम (Instagram) पर पोस्ट शेयर कर गाने को मिल रहे इतने प्यार के लिए दर्शकों का खास धन्यवाद दिया. उन्होंने एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है, जिसमें गाने के कुछ हिस्से भी है और साथ में ग्राफिक्स इफेक्ट भी डाले गए हैं. इस गाने की खासियत थी, इसमें लगा बॉलीवुड का तड़का. बता दें कि ये पवन सिंह का पहला गाना है जिसमें बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर सलीम सुलेमान का म्यूजिक है. साथ ही इसमें बॉलीवुड कॉरियोग्राफर और डायरेक्टर सीजर गोंसाल्विस भी शामिल थे.एक्ट्रेस त्रिधा चौधरी और पवन सिंह पर फिल्माए इस गाने को लेकर सभी को काफी उम्मीदें थी और अब गाने को वैसा ही शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. जिसके चलते पवन सिहं ने अपने फैंस और फॉलोअर्स को खास अंदाज में धन्यवाद दिया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा Thanks for your love and support, जय माता दी...गाने को मर्चेंट्स रिकॉर्ड्स ने यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया था, जिसे सिर्फ एक घंटे में ढाई लाख से ज्यादा व्यूज मिल गए थे. गाने पर हजारों कमेंट आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा बॉलीवुड वालो अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दो शेर की एंट्री हो गई है बॉलीवुड में. वहीं एक महिला यूजर ने लिखा कि पवन सिंह ही हैं असली पावर स्टार. अब देखना है व्यूज के मामले में ये गाना कितने रिकॉर्ड तोड़ता है.