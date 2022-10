आलिया भट्ट- रणबीर स्टारर Kesariya का भोजपुरी वर्जन वायरल, लोगों को असली गाने से ज्यादा पसंद आ रहा ये VIDEO!

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर ‘ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन शिवा’ (Brahmastra) रिलीज हो चुकी है जिसने बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर शानदार कमाई की है. फिल्म की हर कोई तारीफ कर रहा है और इसमें सभी स्टार का अभिनय काबिल-ए-तारीफ है. इस फिल्म की स्टोरी के अलावा इसका सॉन्ग ‘केसरिया’ खासकर पसंद किया जा रहा है जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी है. आजकल ये सॉन्ग शादी समारोहों में भी खूब सुनने को मिल रहा है और अब इस पर लाखों रील्स रिक्रिएट हो चुके हैं. केसरिया इन दिनों इंस्टाग्राम रील्स पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले गानों में से एक है. फिल्म के रिलीज के बाद कुछ नेटिज़न्स ने एक रील शेयर की है जिसे केसरिया का भोजपुरी वर्जन बताया जा रहा है.

लोगों को पसंद आ रहा केसरिया का भोजपुरी वर्जन

जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस गाने में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को वाराणसी की सड़कों पर एक दूसरे संग नाचते हुए दिखाए गए हैं और अब किसी ने उनके डांस स्टेप्स को पवन सिंह के भोजपुरी हिट ‘लॉलीपॉप लागेलु’ में सिंक किया है और यह एकदम सही लग रहा है. डांस स्टेप्स 2008 में आए भोजपुरी गाने के साथ तालमेल बिठाते दिख रहे हैं. हंसते हुए इमोजी के साथ वीडियो पर एक टेक्स्ट इंसर्ट ने लिखा, केसरिया कभी भी एक जैसा नहीं होगा..वहीं एक ने लिखा, ‘This is going to live rent free in my mind तो वहीं तमाम लोगों ये वर्जन ओरिजनल सॉन्ग से ज्यादा बेहतर लग रहा है. एक ने कमेंट में लिखा, मैंने केसरिया सॉन्ग नहीं देखा लेकिन मुझे सच में यही लगा कि ये सॉन्ग ही ओरिजनल है.

दिल डूबा के डांस स्टेप्स से भी मेल खाता है केसरिया सॉन्ग

इसी तरह के एक वीडियो में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को 2004 की फिल्म ‘खाकी’ के गाने ‘दिल डूबा’ पर डांस करते हुए दिखाया गया है. ‘केसरिया’ के डांस स्टेप्स ‘दिल डूबा’ के बोल से काफी मेल खाते हैं. इस गाने को हिंदी में अरजित सिंह ने आवाज दी है और तेलुगू में श्रीवल्ली फेम सिद श्रीराम ने गाया है. गाने के अलावा अयान मुखर्जी निर्देशित ‘ब्रह्मास्त्र’ ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की है. आलिया भट्ट अब जल्द ही आगामी गैल गैडोट स्टारर ‘हार्ट ऑफ स्टोन’ से हॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं. साथ ही वे करण जौहर की रोम-कॉम ‘रॉकी ​​और रानी की प्रेम कहानी’ की रिलीज का भी इंतजार कर रही हैं जिसमें वे रणवीर सिंह के साथ नजर आएंगी.

