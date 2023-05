निरहुआ- आम्रपाली फिर होंगे साथ, रिलीज हुआ 'माई- प्राइड ऑफ भोजपुरी' का ट्रेलर,यहां फ्री में देख सकते फिल्म

MAAI | Official Trailer #Dinesh Lal Yadav #Aamrapali Dubey | Streaming Free on Jio Cinema |16th May: भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘माई – प्राइड ऑफ भोजपुरी’ (My Pride Of Bhojpuri) का ट्रेलर और फर्स्ट लुक आउट कर दिया गया है. इसे Jio स्टूडियो से रिलीज किया गया है, जिसे निर्माता निशांत उज्ज्वल, अभिनेता सह सांसद दिनेशलाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दुबे व अन्य लोगों ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट से शेयर किया. पहली बार किसी भोजपुरी फिल्म का पोस्टर इस तरह से आया है, जो लीक से हटकर है. फिल्म के ट्रेलर को भी लोगों ने खूब सराहा है. इंडस्ट्री के लोगों के बीच भी इस अपकमिंग फिल्म के ट्रेलर व पोस्टर के चर्चे हो रहे हैं, जो अब वायरल हो रहा है.

निशांत उज्जवल भोजपुरी फिल्मों के इस कड़ी के बेहतरीन निर्माताओं में से एक हैं. वे कहते हैं कि मैंने अब तक जितनी फिल्म बनाई उसमें फिल्म ‘माई – प्राइड ऑफ भोजपुरी’ सबसे बेहतरीन है और कहानी अच्छी है. फिल्म को Jio सिनेमा पर 16 मई यानी कल को स्ट्रीम किया जाएगा. भोजपुरी सिनेमा के दर्शक इस फिल्म को जीओ सिनेमा के एप पर फ्री देख पाएंगे. इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा. यानि अब आप इस फिल्म को घर बैठे मोबाइल एप या टीवी पर देख सकतें है. उन्होंने कहा कि लोग इसे देखें और अपना प्यार – आशीर्वाद दें. निशांत कहते हैं कि हमारी फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोग देखे, इसलिए हमने Jio सिनेमा पर फिल्म को रिलीज करने का फैसला लिया है.

" isDesktop="true" id="6203453" >

आपको बता दें कि Jio स्टूडियो प्रस्तुत यशी फिल्म्स – अभय सिन्हा एवं रेणु विजय फिल्म्स इंटरटेनमेंट कृत एक मां बेटे की कहानी पर बेस्ड फिल्म “माई – प्राइड ऑफ भोजपुरी” में लीड रोल में जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दुबे, अवधेश मिश्रा एवं किरण यादव मुख्य भूमिका में हैं. इनके अलावा अमित शुक्ला, चिरकुट भाई , रोहित सिंह मटरू, धामा वर्मा, सृष्टि पाठक, संतोष पहलवान, अमित शर्राफ़, बृजेश त्रिपाठी, रिंकू भारती गोस्वामी, किरण यादव,संतोष पहलवान और चिरकुट भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. फिल्म की निर्माता ज्योति देशपांडे और निशांत उज्ज्वल हैं. निर्देशक और संगीतकार रजनीश मिश्रा हैं और डीओपी प्रमोद पांडेय हैं. गीतकार प्यारेलाल यादव और संतोष उत्पाती हैं। एडिटर जितेंद्र सिंह जीतू हैं. सह निर्माता डॉ संदीप उज्जवल और सुशांत उज्जवल हैं.

Tags: Amrapali dubey, Bhojpuri, Dinesh lal nirahua, Dinesh Lal Yadav