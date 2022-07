Dinesh Lal Nirahua Biopic: भोजपुरी स्टार और BJP लीडर दिनेश लाल निरहुआ की 'अभिनेता से राजनेता' बायोपिक लॉन्च

#nirahua की बॉयोपिक लांच real story of Nirhaua is on silver screen Abhineta se Rajneta: दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. आज वे जिस मुकाम पर हैं वो सिर्फ उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है. शुरुआती जीवन में उन्हें कई तरह की कठनाइयों का सामना करना पड़ा लेकिन अब वे लंबे संघर्ष के बाद रीजनल सिनेमा और राजनीति में लोगों के चहेते लीडर भी बन चुके हैं. दिलचस्प बात ये है कि अब उनकी असल जिंदगी पर एक फिल्म बन रही है जिसमें उनकी लाइफ में आए हर तरह के उतार-चढ़ाव को दिखाया जाएगा. हाल ही में उनकी बायोपिक को लॉन्च किया गया है.

इन स्टार्स की मौजूदगी में निरहुआ की बायोपिक लॉन्च

जी हां, भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार कहे जाने वाले अभिनेता व भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ (Dinesh Lal Yadav Niharua) की फ़िल्म ‘अभिनेता से राजनेता’ (Abhineta Se Rajneta) बाबा बैजनाथ की नगरी देवघर में लांच हुई. इस मौके पर भोजपुरी फिल्म जगत से जुड़े अभिनेता सांसद रवि किशन, गायक अभिनेता सांसद मनोज तिवारी, स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे, अभिनेत्री आम्रपाली दुबे, अभिनेता अमरीश सिंह, दीपक ठाकुर सहित कई नामचीन हस्ती मौजूद रहे. लेखक निर्देशक संतोष मिश्रा की इस फ़िल्म का निर्माण अशोक प्रसाद अभिषेक अपनी प्रोडक्शन हाउस आई एव एरा फिल्म्स के बैनर तले कर रहे हैं.

न्यूकमर अभिषेक प्रसाद करेंगे डायरेक्ट

फ़िल्म में मुख्य भूमिका में निरहुआ, आम्रपाली दुबे और अमरीश सिंह होंगे. इसके प्रचारक हैं यू एन एन मीडिया (उदय भगत). अभिनेता से राजनेता निरहुआ के जीवन पर आधारित फिल्म होगी और उनसे जुड़े सारे पहलुओं को पर्दे पर दर्शाएगी. बता दें कि निर्माता अशोक प्रसाद अभिषेक की यह पहली फ़िल्म है. मुख्य रूप से आई टी के क्षेत्र से आने वाले अशोक प्रसाद अभिषेक ने बताया कि निरहुआ की जर्नी काफी रोमांचक व प्रेरणादायक रही है. फ़िल्म युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने और संघर्ष कर मुकाम हासिल करने की प्रेरणा देगी. अभिनेता अमरीश सिंह ने अपनी भूमिका के बारे में खुलासा न करते हुए कहा वे एक विशाल इमारत की निब के एक महत्वपूर्ण पत्थर की भूमिका में हैं जिसका खुलासा जल्द होगा.

लेखक निर्देशक संतोष मिश्रा ने निरहुआ के साथ कई चर्चित और सुपर हिट फिल्में भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर दी है, जिनमें ‘पटना से पाकिस्तान’, ,बम बम बोल रहा है काशी’, ‘काशी अमरनाथ’, ‘बॉर्डर’ सहित कई फिल्में शामिल हैं. इसके अलावा निरहुआ को भोजपुरी पटल पर अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने वाली फिल्म ‘निरहुआ रिक्शावाला’ का लेखन भी उन्होंने किया था.

