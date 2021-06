गुंजन सिंह और अंतरा सिंह प्रियंका का भोजपुरी गाना 'बगली में जहर लाएंगे' वायरल, इमोशनल कर देगा Video

VIDEO | Gunjan Singh | बगली में जहर लाएंगे | Antra Singh Priyanka | Bagli Me Jahar Layenege |New Song 2021 | भोजपुरी सिंगर (Bhojpuri Singer) गुंजन सिंह (Gunjan Singh) का दुख भरा भोजपुरी गाना (Bhojpuri Song) 'बगली में जहर लाएंगे' (Bagli Me Jahar Layenege) रिलीज हो चुका है जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. ये गाना बेहद इमोशनल है जिसे देखकर लोगों की आंखों में आंसू भर आ रहे हैं. गुंजन सिंह भोजपुरी सिनेमा मशहूर सिंगर हैं. उनके गाने खूब वायरल होते हैं. उनके अधिकतर गाने मिलियन क्लब में शामिल हो जाते हैं. इन दिनों वो इंडस्ट्री में अपने गानों की वजह से छाए हुए हैं.कल यानी 28 जून को आदिशक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ भोजपुरी गाना 'बगली में जहर लाएंगे' वायरल हो रहा है. इस गाने को गुंजन सिंह के साथ गाया है फेमस भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह प्रियंका (Antra Singh Priyanka) ने. गुंजन सिंह की ही तरह अंतरा सिंह प्रियंका भी भोजपुरी जगत की सबसे चर्चित सिंगर हैं. उनके गाने ताबड़तोड़ हिट होते हैं. अंतरा ने गुंजन सिंह के साथ पहले भी कई गाने गाए हैं जो खूब वायरल हुए हैं. 'बगली में जहर लाएंगे' एक इमोशनल भोजपुरी सॉन्ग (Emotional Bhojpuri Song) है जिसे गुंजन सिंह और अंतरा सिंह प्रियंका ने बेहद अलग अंदाज से गाया है. इस गाने में गुंजन सिंह के साथ नजर आ रही हैं फेमस भोजपुरी एक्ट्रेस महिमा सिंह (Mahima Singh). महिमा सिंह के ज्यादातर गानों में अपनी हॉट अदाओं का जादू बिखेरती हैं. मगर इस गाने में उन्होंने अपनी इमोशनल एक्टिंग से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है. आपको बता दें कि इस गाने को लिखा है अजय बच्चन ने जबकि म्यूजिक दिया श्याम सुंदर ने. इस गाने के वीडियो डायरेक्टर आर्यन देव हैं.हाल ही में वेव म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर गुंजन सिंह का एक और भोजपुरी गाना 'भूल गइनी हम' (Bhul Gaini Hum) रिलीज हुआ था जिसे लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. ये गाना गुंजन सिंह की फिल्म 'मिस्टर नौटंकीबाज' (Mr Nautanki Baj) का है. गाने में गुंजन सिंह, शुभी शर्मा (Shubhi Sharma) के साथ रोमांस कर रहे हैं. दोनों की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आ रही है. इस भोजपुरी गाने को बहुत खूबसूरती से शूट किया गया है जिसमें शुभी शर्मा की अदाएं लोगों को दीवाना बना रही हैं. आपको बता दें कि गुंजन सिंह के गाने 'भूल गइनी हम' को मुन्ना दुबे ने लिखा है जबकि म्यूजिक अविनाश झा ने दिया है. गुंजन सिंह के साथ इस गाने को गाया है स्नेहा उपाध्याय ने.