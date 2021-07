Bhojpuri Song: स्नेह उपाध्याय का गाना ‘रंगीली’ रिलीज, वीडियो में दिखा एक्ट्रेस की खूबसूरती का जलवा

Bhojpuri Song

‘हैलो कौन’ (Hello Kaun) फेम स्नेह उपाध्याय (Sneha Upadhya) ने फिर बवाल मचा दिया है. उनका नया गाना ‘रंगीली’ (Rangeeli) रिलीज हुआ है, जिसमें स्नेह की खूबसूरती सभी को दीवाना बना रही है. वीडियो सॉन्ग को कुछ ही देर में हजारों व्यूज मिल गए. News18Hindi

Bhojpuri Song: भोजपुरी सिंगर (Bhojpuri Singer) रितेश पांडे के सुपरहिट गाने 'हैलो कौन' (Hello Kaun) के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे. इस गाने में रितेश के साथ एक्ट्रेस स्नेहा उपाध्याय (Sneha Upadhya) थीं, जो अपने अभिनय और गायिकी के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी फेमस हैं. साथ ही वो अपनी खूबसूरती के से बड़े-बड़े स्टार्स को टक्कर देती हैं. इस बीच स्नेह का एक गाना ‘रंगीली’ (Rangeeli) रिलीज हुआ है, जो आते ही इंटरनेट पर छा गया है. गाने को स्नेह उपाध्याय और प्रणव सिंह ने गाया है. इसका मधुर संगीत बनाया है जॉय चक्रवर्ती ने और इसे लिखा है विमल बवारा ने. इस वीडियो सॉन्ग को भोजपुरी दर्शकों का काफी प्यार मिल रहा है.



वीडियो में ब्लू कलर का लहंगा पहने स्नेह उपाध्याय गजब की खूबसूरत दिख रही हैं. साथ में गाने का फिल्मांकन भी काफी भव्य दिखाई दे रहा है. भोजपुरी गाने को स्नेह उपाध्याय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया है.







स्नेहा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन ही अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती हैं. उनके इंस्टाग्राम पर तीन लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. बता दें स्नेहा अपनी गायिकी के लिए सिंगिंग रिएलिटी शो में बॉलीवुड सिंगर कुमार सानू द्वारा ‘Fresh Voice of india’ का अवॉर्ड भी हासिल कर चुकी हैं. रितेश पांडे संग 'हैलो कौन' के जरिए स्नेहा उपाध्याय भोजपुरी की इंटरनेट सेंसेशन बन चुकीं हैं.



हाल ही में गाने 'हैलो कौन' (Hello Koun) ने इंडस्ट्री में नया कीर्तिमान स्थापित किया है. 800 मिलियन व्यूज के साथ इस गाने ने नया रिकॉर्ड बना लिया है. इस बात पर रितेश पांडे ने खुशी जाहिर की की थी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो (Instagram Video) शेयर कर इसके मेकर्स और दर्शकों का शुक्रिया अदा किया था. बता दें 'हैलो कौन' को 10 दिसंबर, 2019 को रिद्धी म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था. ये फेमस रैप सॉन्ग अपने लिरिक्स के कारण लगातार वायरल होता रह था. इसे रितेश और एक्ट्रेस स्नेहा उपाध्याय (Sneha Upadhyay) पर फिल्माया गया है. वीडियो में लोगों को दोनों एक्टर्स की केमिस्ट्री खूब पसंद आई थी.

