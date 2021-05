धमाल मचा रहा है रितेश पांडे-अंतरा सिंह प्रियंका का गाना 'LOCKDOWN में LUDO', मिले 9 करोड़ से ज्यादा व्यूज

भोजपुरी फिल्मों (Bhojpuri Movies) के पॉपुलर एक्टर रितेश पांडे (Ritesh Pandey) अपनी गायकी की वजह से लोगों के दिलों में राज करते हैं. वर्तमान में रितेश पांडे (Ritesh Pandey Bhojpuri) इकलौते ऐसे सिंगर हैं, जो भोजपुरी में अपनी गायकी में नित नए-नए प्रयोग कर रहे हैं. 'हैलो कौन' रैप सॉन्ग (Hello Kaun Rap Song) से पॉपुलर हुए रितेश के हाल ही में रिलीज हुए 'घंटी' (Ghanti) और 'कवना चक्कर में फंसनी' (Kawna Chakkar Me Fasani) गाने भी खूब धमाल मचा रहे हैं. कोरोना लॉकडाउन (Corona Lockdown) पर भी उनका एक मजेदार गाना 'LOCKDOWN में LUDO' (Lockdown Me Ludo) खूब वायरल हो रहा है.रितेश पांडे (Ritesh Pandey Songs) और अंतरा सिंह प्रियंका (Antra Singh Priyanka) के इस सुपरहिट भोजपुरी सॉन्ग को 9 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इस गाने में रितेश पांडे के अपोजिट लीड एक्ट्रेस रंजना सिंह (Ranjana Singh) हैं. गाने में दिखाया गया है कि कैसे लॉकडाउन के चक्कर में प्रेमी-प्रेमिका एक-दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं. ऐसे में वे लोग एक-दूसरे के साथ ऑनलाइन लूडो खेलने की बात कर रहे हैं. गाने का वीडियो बहुत ही मजेदार बना है. दोनों ही एक्टर कमाल दिख रहे हैं.इस गाने को रिद्धि म्यूजिक वर्ल्ड (Riddhi Music World) ने 4 मई 2020 को अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया था. चूकि लॉकडाउन के दौर में यह गाना रिलीज हुआ था, ऐसे में शुरुआत से ही यह गाना ट्रेंड करने लगा था. अब देशभर के कई हिस्सों में कोरोना महामारी (Corona Pandemic) की वजह से एक बार फिर लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में यह गाना फिर से वायरल हो रहा है. बता दें कि इस गाने को आर आर पंकज (RR Pankaj) ने लिखा है, जबकि संगीत आशीष वर्मा (Ashish Verma) ने दिया है. वहीं, गाने को आशीष यादव ने डायरेक्ट किया है. आप भी देखें इस गाने का मजेदार वीडियो...