VIDEO: अमेरिकन डांसर Lauren Gottlieb ने गरीब बच्चों संग बनाई फिल्म, पवन सिंह के गाने से हुई थीं पॉपुलर

अमेरिकन डांसर और एक्ट्रेस लॉरेन गॉटलिब (Lauren Gottlieb) इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह (Pawan Singh) के म्यूजिक अल्बम में काम कर लॉरेन पहले ही करोड़ों फैंस का दिल जीत चुकी हैं और अब वे एक हिंदी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं. इस बात की जानकारी खुद लॉरेन ने अपने सोशल अकाउंट पर दी है. 'कमरिया हिला रही है' फेम एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने सोशल अकाउंट पर अपनी पहली बॉलीवुड मूवी को लेकर जानकारी दी है.लॉरेन ने वीडियो शेयर कर लिखा, ''मैंने अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म को मुंबई के स्लम एरिया यानी झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में शूट किया है. मैं यहां हर साल बच्चों से मिलने आती हूं. मैंने उन नन्हे मासूमों को जवान होते देखा है, जो अब अपने से छोटों की देखभाल कर रहे हैं. इन बच्चों के साथ बीते हर लम्हे मेरे लिए भारत के तमाम अविश्वसनीय अनुभवों (incredible experiences) में से सबसे बेहतरीन हैं.''वीडियो में लॉरेन स्लम एरिया (slum area of Mumbai) के बच्चों के साथ खूब मस्ती करते दिख रही हैं. कभी वे उनके साथ रेस लगाती दिख रही हैं तो कभी वे उनके साथ बैटिंग करते नजर आ रही हैं. लॉरेन ने इन बच्चों के साथ खूब डांस भी किया और समंदर ही खूबसूरती का भी आनंद लिया. लॉरेन का ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है और इसके बैकग्राउंड में 'Girls Like You' सॉन्ग चल रहा है जो कि उन पर एक दम सूट कर रहा है. भारतीय फैंस लॉरेन पर अपना प्यार लुटा रहे हैं और उन्हें एक महान महिला बता रहे हैं.इससे पहले लॉरेन अपने ग्लैमरस अंदाज के जरिए भारतीय फैंस के दिलों में जगह बना चुकी हैं और अब अपनी दरिया दिली की वजह से छाई हुई हैं. अभिनेत्री को भारत में लॉलीपॉप लागेलू फेम सिंगर पवन सिंह के होली सॉन्ग 'कमरिया हिला रही है' (Kamariya Hila Rahi hai) से लाइमलाइट मिली है जिसे करोड़ों व्यूज मिल चुके हैं. एक्ट्रेस को भारत और यहां के लोगों से बेहद प्यार है और यह बात उनके लेटेस्ट वीडियो से भी जाहिर होती है.