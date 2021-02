Video: खेसारी लाल का नया होली सॉन्ग Fagua Ke Fund Me Ghotala वायरल, चंद घंटों में देखा गया लाखों बार

Fagua Ke Fund Me Ghotala Bhail | फगुआ के फंड में घोटाला भईल | Bhojpuri Holi Song 2021 | भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) इन दिनों अपने नए-नए होली सॉन्ग्स को लेकर काफी व्यस्त हैं. लगभग हर रोज उनके होली से जुड़े नए गाने (Bhojpuri Holi 2021) रिलीज हो रहे हैं. इन गानों को लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से खेसारी के होली सॉन्ग्स (Khesari Holi Songs) को लाखों-करोड़ों में व्यूज मिल रहे हैं. देवरे से रंगवावेलली (Deware Se Rangwaweli), बदल गइली काजल (Badal Gayili Kajal), दुई रूपया (Dui Rupaiyan), होली में गोली मार दी लवर (Holi Me Goli Mar Di Lover) जैसे गाने खूब वायरल हुए.अब खेसारी लाल यादव होली पर एक और नए गाने के साथ धमाल मचा रहे हैं, जो आज ही रिलीज हुआ. इस गाने का नाम 'फगुआ के फंड में घोटाला भईल (Fagua Ke Fund Me Ghotala Bhail)' है, जिसे चंद घंटों में ही 4 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जिस तरह से यह गाना लोगों को पसंद आ रहा है, वैसे में कहा जा सकता है कि यह जल्द ही मिलियन व्यूज क्लब में शामिल हो जाएगा. इस गाने को पीआरए फिल्म्स (PRA Films) ने अपने यूट्यूब (YouTube) चैनल पर रिलीज किया है.खेसारी लाल के इस नए गाने को सोनू सुधाकर ने लिखा है, जबकि संगीत आर्या शर्मा ने दिया है. वहीं इस वीडियो के कोरियाग्राफर गोल्डी बेबी तथा डायरेक्टर आशीष सत्यार्थी हैं. व्यूज से अलग इस गाने को 47 हजार से ज्यादा लोगों ने यूट्यूब पर लाइक किया है. खेसारी के फैन्स लगातार कमेंट करके भी गाने की तारीफ कर रहे हैं. विकास रंजन नाम के यूजर ने लिखा है कि यह गाना काफी मस्त है, वहीं रंजीत यादव ने लिखा है कि खेसारी ने बहुत अच्छा गाना गाया है. वहीं, किसी ने उन्हें रियल हीरो करार दिया है तो कोई शेर कहता नजर आ रहा है.