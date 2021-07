Bhojpuri Song: खेसारी लाल यादव का नया सावन गीत Suna Raja pike ganja हुआ रिलीज, गांजा पीकर हुए मस्त!

#VIDEO | सुना राजा पीके गांजा | #Khesari Lal Yadav | Suna Raja Pike Ganja | New Bolbam Song 2021. भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव (Khesari lal yadav) इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं. उनकी देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. एक्टर ने बहुत कम समय में सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया है. आज वो अपनी अलग पहचान से जाने जाते हैं. यही कारण है कि उनका कोई भी वीडियो या सॉन्ग आता है तो वो इंटरनेट पर छा जाता है. ऐसे में अब एक्टर का एक नया सावन गीत 'सुना राजा पीके के गांजा' (Suna Raja pike ganja) रिलीज होते ही यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है.खेसारी लाल यादव नए सावन गीत 'सुना राजा पीके के गांजा' में गांजा पीकर मस्त दिख रहे हैं और उनकी को-एक्टर उन्हें गांजा पीकर गाड़ी चलाने से रोक रही हैं. इस गाने को खुद एक्टर ने ही गाया है और लिरिक्स प्रकाश परदेशी ने लिखा है. वहीं, म्यूजिक आर्या शर्मा ने दिया है. खेसारी के इस नए सॉन्ग (Khesari lal yadav New Song) को अल्का फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. रिलीज होते ही गाना यूट्यूब पर छा गया है और इसे रिलीज करने के कुछ ही घंटों में एक लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है.इससे पहले खेसारी के कई सारे सावन सॉन्ग (New Sawan Song) यूट्यूब पर रिलीज किए गए थे, जो कि हर गानों की तरह ही इंटरनेट पर छाए रहे थे. हाल ही में गाना 'सावन में गांजा मार के' (Sawan Me Ganja Maar Ke) रिलीज किया गया था. इसे भी खुद एक्टर ने ही गाया था. गाने को अब तक 26 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इसके अलावा उनका एक गाना अंतरा सिंह प्रियंका (Antra Singh Priyanka) के साथ भी रिलीज हुआ था, जिसके बोल 'लामी लामी केश' (Lami Lami Kesh) हैं. इसमें वो भोलेनाथ बनकर गउरा बनी एक्ट्रेस को रिझाते हुए दिखाई दिए थे. उनके इस वीडियो ने 10 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है.