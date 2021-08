Ritesh Pandey का गाना 'तेरो लल्ला मईया' रिलीज, चांदनी सिंह का स्वैग देख आई सोनाक्षी के गोविंदा गाने की याद!

देशभर में 30 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी (krishna janmashtami) का त्यौहार मनाया जाएगा. इसकी तैयारी में सभी भक्तगण जुट चुके हैं. इस खास अवसर पर बाजार भी सज गए हैं. ऐसे में भोजपुरी स्टार्स के बीच इसकी जबरदस्त धूम देखने के लिए मिल रही है. इसी मौके पर रितेश पांडे (Ritesh pandey) का नया भोजपुरी सॉन्ग (New Bhojpuri Song) ‘तेरो लल्ला मईया’ (Tero Lalla Maiya) का वीडियो रिलीज किया जा चुका है. इस गाने में एक्ट्रेस चांदनी सिंह (Chandni Singh) का स्वैग देख आपको सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) की याद आ जाएगी.

भोजपुरी गाना (Bhojpuri gana) ‘तेरो लल्ला मईया’ में एक्टर रितेश पांडे का नया लुक देखने के लिए मिल रहा है. इसमें उन्होंने गुजराती स्टाइल में सिर पगड़ी पहनी हुई है. वहीं, एक्ट्रेस चांदनी सिंह (Chandni Singh New Song) का स्टाइल और स्वैग देखकर आपको सोनाक्षी सिन्हा याद आ जाएंगी. दरअसल, हिंदी सॉन्ग (Hindi Song) ‘गो गो गोविंदा’ (go go Govinda) में एक्ट्रेस का स्टाइल और स्वैग अलग ही देखने के लिए मिला था, जो कि एकदम हूबहू एक्ट्रेस चांदनी में इस गाने में देखने के लिए मिल रहा है. गाना ‘तेरो लल्ला मईया’ को चांदनी सिंह, रितेश पांडे और अंजना सिंह (Anjana Singh) पर फिल्माया गया है.

इस गाने को रितेश पांडे ने अपनी बेहतरीन आवाज से सजाया है. लिरिस्टिक और म्यूजिक संतोष पुरी के हैं. कोरियोग्राफर प्रवीन सेलोर हैं. इसके डायरेक्टर धूरु यादव हैं और प्रोड्यूसर दीपक शाह हैं. कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर इस गाने के वीडियो (Video Song) को तन्वी म्यूजिक के यूट्यूब चैनल (Youtube) पर जारी किया गया है. इसे रिलीज किए जाने के महज कुछ ही घंटे में दस हजार से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और चार हजार से भी ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. गाने को यूट्यूब (Youtube Video) पर दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है. लोग इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. वहीं, रितेश की आवाज के तो लोग दीवाने से हो गए हैं. उन्हें यूजर्स सुपरस्टार और ट्रेंडिंग स्टार बता रहे हैं.