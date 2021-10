'वोट जुटावले के चक्कर में लाईका खूब पीटायल बा!' Manoj Tiwari को लगी चोट तो सोशल मीडिया पर उड़ने लगा मजाक!

भोजपुरी एक्टर और बीजेपी सांसद (BJP MP) मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) दिल्ली में छठ (Chhath Puja) ना मनाने के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. उन्हें इस दौरान चोट लग गई थी और वो सफरदजंग अस्पताल में भर्ती कराए गए थे. जहां एक्टर घायल हुए और अस्पताल में उनका चल रहा था वहीं, उनका सोशल मीडिया पर उनके आलोचक मजाक उड़ाने से पीछे नहीं रहे. लोग उन्हें ‘रिंक्किया के पापा’ कहकर जमकर मजाक उड़ा रहे हैं.

दरअसल, मनोज तिवारी की सोशल मीडिया पर अस्पताल से कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें उनके सिर पर पट्टी और गले पर नेक बेल्ट लगाए हुए देखा जा सकता है. उनकी इसी फोटो को सोशल मीडिया यूजर्स जमकर शेयर कर रहे हैं और ये वायरल भी हो रही है. एक्टर की तस्वीर को शेयर करने के साथ ही वो मजाक उड़ाते हुए पोस्ट कर रहे हैं, ‘वोट जुटावले के चक्कर में लाईका खूब पीटायल बा!’.

After killing our farmers, Mr #ManojTiwari wants to celebrate chatt pooja?? Shame on you.

— Arvind Singh (@arysingh2) October 13, 2021