MMS गर्ल Trishakar Madhu ने इस शख्स के साथ किया 'Oo Antava Oo', डांस स्टेप्स देख फटी की फटी रह जाएंगी आंखें

भोजपुरी में MMS वायरल (MMS girl) होने के बाद से रातों रात लाइमलाइट में आईं एक्ट्रेस त्रिशाकर मधु (Trishakar Madhu) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उन्होंने अपने प्राइवेट वीडियो से तहलका मचा दिया था. अब वो अपने प्राइवेट वीडियो से नहीं बल्कि डांस वीडियो से धमाल मचा रही हैं. इसमें वो फिल्म ‘पुष्पा’ (Pushpa: the Rise) में सामंथा के आइटम नंबर ‘Oo Antava Oo’ पर शानदार और सेक्सी डांस स्टेप्स दिखा रही हैं. इसमें उनके मूव्स देख आप हिल जाएंगे. देखिए…

MMS गर्ल के नाम से फेमस हीरोइन त्रिशाकर ने अपने डांस वीडियो को ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो में उनका डांस देख हर कोई दांत तले उंगली दबा रहा है. इसमें देखने के लिए मिल रहा है कि वो अपने कोरियोग्राफर के साथ फिल्म ‘पुष्पा’ के आइटम नंबर (Pushpa Item Number) ‘Oo Antava Oo’ पर जबरदस्त डांस मूव्स दिखा रही हैं. मूवी में ये गाना एक्ट्रेस सामंथा पर फिल्माया गया था और त्रिशाकर उन्हें टक्कर दे रही हैं. एक्ट्रेस साड़ी में अपनी सिजलिंग अदाओं के साथ बिजली गिरा दी है. उनके डांस स्टेप्स से तो नजरें भी हटा पाना मुश्किल है. 30 सेकंड का ये वीडियो धमाकेदार है. इसमें उनके डांस को देख एक शख्स फिदा हो गया और कहा कि ‘कोरियोग्राफर से अच्छा डांस तो आप खुद कर रही हो.’ इसे फैंस खूब लाइक और शेयर कर रहे हैं. वीडियो वायरल हो रहा है.

Me with choreographer on set💃 #Trishakarmadhu pic.twitter.com/CGijp5LBC4

— Trisha Kar Madhu (@TrishakarMadhu) January 19, 2022