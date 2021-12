शॉर्ट्स में बोल्ड अदाएं दिखाने पर ट्रोल हुईं Monalisa, लोगों ने दी गालियां और किए भद्दे कमेंट्स भी

भोजपुरी से लेकर छोटे पर्दे तक लाखों दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस (Bhojpuri Actress) मोनालिसा (Monalisa) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो आए दिन खुद से जुड़ी पोस्ट्स शेयर करती रहती हैं. अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग होने के कारण उनकी तस्वीरें वायरल हो जाती हैं. ऐसे में अब उन्होंने अपनी एक बोल्ड लुक (Monalisa Bold look) फ्लॉन्ट करते हुए फोटो इंस्टाग्राम पर साझा की है. इसमें वो ब्लैक कलर के शॉर्ट्स में पोज देते हुए नजर आ रही हैं. इसे देखने के बाद लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और भला-बुरा कह रहे हैं.

मोनालिसा ने इंस्टाग्राम पर अपनी जो फोटो शेयर की है. इसमें वो ब्लैक कलर के शॉर्ट्स और व्हाइट कलर की टी-शर्ट में नजर आ रही हैं. इसके साथ ही उन्होंने अपने लुक (Monalisa New look) को कंप्लीट करने के लिए बालों को भी खुला छोड़ा हुआ है. इसमें वो बेहद ही प्यारी और बोल्ड (Monalisa Bold look) दिख रही हैं. इस ड्रेस में उनका कमाल का फिगर भी देखा जा सकता है. बोल्क लुक को शेयर करने के साथ ही एक्ट्रेस ने कैप्शन लिखा, ‘हाय मंडे…हम दोबारा मिलते हैं…’ उनके इस पोस्ट को शेयर करने के बाद तो सोशल मीडिया पर कमेंट्स की झड़ी लग गई. हेटर्स उनके लुक को देख भद्दे कमेंट्स करने लगे. इतना ही नहीं एक्ट्रेस को लोगों ने गालियां तक दे दी. वहीं, कुछ फैंस ने तो उनकी तारीफ भी की है. उनके लुक को देख वो उन्हें चार्मिंग और हॉट कहने लगे हैं. एक्ट्रेस की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इसे खबर बनाए जाने तक 85 हजार से भी ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और लोग अब भी इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं.

आपको बता दें कि मोनालिसा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो आए दिन अपनी कोई ना कोई पोस्ट इंस्टाग्राम (Monalisa instagram) पर शेयर करती रहती हैं. उनके इंस्टाग्राम पर करीब 5 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं. यही वजह है कि उनकी कोई भी पोस्ट शेयर होते ही वायरल क्यों हो जाती है. मोनालिसा भोजपुरी में राज करने के बाद अब टीवी इंडस्ट्री में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा रही हैं. यहां पर उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हो चुकी है. टीवी सीरियल ‘नजर’ से उन्हें छोटे पर्दे पर पहचान मिली. इसमें उन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किया था.

अब अगर मोनालिसा के वर्कफ्रंट की बात की जाए तो इन दिनों उनकी पाइपलाइन में ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हैं. वो वेब सीरीज (Monalisa Web series) भी कर रही हैं. इसमें ‘धप्पा’ (Dhappa) और ‘रात्रि के यात्रि 2’ (Ratri ke Yatri 2) जैसे वेब शोज शामिल हैं.

