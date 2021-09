भोजपुरी एक्ट्रेस Nidhi Jha के बोल्ड एक्सप्रेशन्स ने मचाया गदर, फैन ने कहा ‘बुलेट लागेलु’

भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) में लूलिया के नाम से मशहूर एक्ट्रेस निधी झा (Nidhi jha) अपनी खास एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. वो फिल्मों से ज्यादा इन दिनों सोशल मीडिया पर एक्टिव और फेमस दिखाई दे रही हैं. एक्टिंग के साथ-साथ अपनी खूबसूरती से वो लाखों दिलों पर राज करती हैं. निधी झा का एक पुराना इंस्टाग्राम (Nidhi jha instagram) वीडियो इस समय काफी वायरल हो रहा है, जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले पोस्ट किया था. इसमें वो ‘रात का नशा’ गाने पर काफी बोल्ड एक्सप्रेशन्स दे रही हैं. गाने को लाखों लोग देख चुके हैं और ढेर सारे कमेंट भी कर रहे हैं.

वीडियो में वो रेड कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हैं और साथ में बोल्ड हेयर स्टाइल और मेकअप किए दिख रही हैं, जो इस गाने का फील और बढ़ा रहा है. इसमें वो गाने पर लिपसिंक के साथ बेहद बोल्ड एक्सप्रेशन्स भी दे रही हैं. इसे देख वीडियो पर कमेंट की झड़ी लग गई है. एक उन्हें कह रहा है ‘बुलेट लागेलु’ तो एक ने कहा कमाल लग रही हो. वही एक यूजर ने तो आई लव यू ही कह दिया. देखिए..

हाल ही में एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ (Nidhi jha Personal life) को लेकर काफी चर्चा में थीं. दरअसल, उनके और एक्टर यश कुमार (Yash kumar) के रिश्ते को लेकर हर जहग चर्चे रहते हैं. इसी बीच निधी झा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो (Instagram video) पर शेयर किया था. इसमें वो ‘आई लव यू वॉट यू आर’ (I love you What you are) पर लिपसिंक कर रही थीं और हाथ में यश कुमार की फोटो ली हुई थी. एक्ट्रेस का यूं गाने के बहाने प्यार का इजहार करना अंजना सिंह के फैंस को भा नहीं रहा था. लोग सोशल मीडिया पर जमकर कमेंट्स कर रहे थे. बता दें यश कुमार ने अंजना सिंह से शादी की थी. यश और अंजना की एक बेटी है, जिसका नाम अदिति है. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यश कुमार और अंजना सिंह अब अलग हो चुके हैं. खबरों की मानें तो अब यश और निधी झा (Nidhi jha And Yash kumar) एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. जिसके बाद एक्ट्रेस के वीडियो ने इसे और आग दे दी थी.