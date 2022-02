Pawan Singh ने Rani Chatterjee संग रिलीज किया Same 2 Same गाना, रोमांस से भरपूर है पूरा म्यूजिक VIDEO

Same To Same | Pawan Singh | Priyanka Singh | सेम 2 सेम | Rani Chatterjee | New Bhojpuri Song: भोजपुरी सिनेमा के रिकॉर्ड मशीन पॉवर स्टार पवन सिंह (Pawor Star Pawan Singh) सोशल मीडिया में चर्चाओं की गर्माहट के बीच बसंत पंचमी पर अपने फैंस के बीच भोजपुरी क्वीन रानी चटर्जी के साथ लेकर आये हैं धमाकेदार Video Song है ‘सेम टू सेम’ (Same To Same), जिसे बॉस भोजपुरी म्यूजिक कंपनी के ऑफिसियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. कई सुपरहिट भोजपुरी फिल्मों में पवन सिंह और रानी चटर्जी (Pawan Singh And Rani Chatterjee) काम कर चुके हैं, इस जोड़ी ने कई बार बॉक्स ऑफिस पर धमाल भी मचाया है. अब लंबे वक्त के बाद दोनों की जोड़ी इस गाने में फिर से साथ आई है तो एक बार फिर से तहलका मचाना तो लाजमी है. इस गाने को कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज मिल चुके हैं.

लगातार सुपरहिट गाने और फेसबुक लाइव पर आने के जरिए पवन सिंह की फैन-फॉलोइंग (Pawan Singh Fans) की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. नए सॉन्ग सेम टू सेम में एक्टर की रानी चटर्जी के साथ रोमांटिक कैमिस्ट्री को काफी पसंद किया जा रहा है. वीडियो सॉन्ग के निर्माता प्रेम राय हैं. जिन्होंने पवन सिंह को लेकर भोजपुरी फिल्म ‘बॉस’, ‘हुकूमत’ और ‘सइयां सुपरस्टार’ का निर्माण किया है. अब वे फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस के साथ-साथ बॉस म्यूजिक भोजपुरी म्यूजिक कंपनी की शुरुआत किए हैं. इस गाने को खास पवन सिंह ने प्रियंका सिंह के साथ मिलकर गाया है. इस गाने को म्यूजिक श्याम आजाद ने दिया है.



‘सेम टू सेम’ (Same To Same) की रिकॉर्डिंग व मिक्स मास्टर राकेश शर्मा ने की है और म्यूजिक अरेन्जिंग छोटू रावत, लाइव रीदम चारी जी एंड ग्रुप द्वारा की गई है. कोरियोग्राफर प्रसून यादव, डीओपी फिरोज खान, एडीटर रिशु सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर निहाल हैं. प्रोडक्शन श्रेयश फिल्म्स प्रा.लि., डिजिटल ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का है.

