एक्ट्रेस प्रियंका पंडित ने लेटेस्ट वीडियो से फैंस का फिर जीता दिल, पंजाबी गाने पर दिखाए गजब के मूव्स

‘चरित्र अगर कपड़ों से तय होता तो कपड़ों की दूकान मंदिर कहलाती’

प्रियंका पंडित (Priyanka Pandit) सोशल मीडिया (Social Media) पर एक्टिव रहती हैं और काफी सर्च की जाने वाली भोजपुरी एक्ट्रेस में से हैं. वो अपनी दिलकश अदाओं के साथ अपने इंस्टाग्राम (Instagram) अकाउंट पर फोटो और वीडियो शेयर करती रहती हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो गिप्पी ग्रेवाल (Gippy Grewal) के पंजाबी गाने हाय हाय तेरा रंग गुलाबी पर थिरकती दिख रही हैं. गाने पर उन्होंने कैप्शन लिखा है 1 take becoz I love the song and I am enjoying it...वीडियो में वो व्हाइट टैंक टॉप पहने खूबसूरत लग रही हैं और गजब के एक्सप्रेशन्स दे रही हैं.इसके साथ प्रियंका ने एक फोटो भी शेयर की है, जिसपर लिखा है ‘चरित्र अगर कपड़ों से तय होता तो कपड़ों की दुकान मंदिर कहलाती’. उनके इस फोटो और वीडियो पर कई कमेंट आ रहे हैं. वह सोशल मीडिया पर अपनी दिलचस्प पोस्ट के साथ अपने फैंस को एंटरटेन करती रहती हैं. प्रियंका के पोस्ट में सबसे मजेदार होता है उनके कैप्शन. कुछ दिन पहले भी उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो शमिता शेट्टी के 'शरारा' गाने पर जमकर डांस कर रही थीं. वीडियो में प्रियंका पंडित ने ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप और जींस पहनी हुई थी. उन्होंने वीडियो शेयर कर लिखा था, 'सुनो मेरे दीवानों'... इसके अलावा उन्होंने इसे कई लोगों को टैग भी किया था. वो ऐसे ही मजेदार कैप्शन के कारण भी चर्चा में आ जाती हैं.बता दें प्रियंका पंडित कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं. वो जल्द ही 'दिल मत देना मेरी सौतन को', 'पांच मेहरिया' और 'पुलिसगिरी' में नजर आएंगी. फिल्म 'दिल मत देना मेरी सौतन को' (Dil Mat Dena Meri Sautan Ko) की शूटिंग शुरू हो चुकी है, जिसकी जानकारी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर दी थी. फोटो शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने जानकारी दी थी कि उन्होंने अपकमिंग रोमांटिक-ड्रामा 'दिल मत देना मेरी सौतन को' की शूटिंग शुरू कर दी है. इस फोटो में प्रियंका पंडित क्लैपबोर्ड हाथ में पकड़े हुए नजर आ रही थीं.