Guru Randhawa को पसंद आया भोजपुरी स्टार Pawan Singh का गाना, सलीम मर्चेंट के कंपोजिशन को भी सराहा

बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्म जगत (Bollywood And Bhojpuri Cinema) को एक साथ जोड़ने का सार्थक काम भोजपुरी रिकॉर्ड मशीन पावर स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) ने कर दिखाया है. जी हां, आजकल पवन सिंह की चर्चाएं बॉलीवुड से लेकर पंजाब की गलियों में भी होने लगी हैं. अभी हालही में पवन सिंह और म्यूजिक कम्पोजर व प्रोड्यूसर सलीम सुलेमान ने साथ मिलकर एक प्यारी कंपोजिशन तैयार की थी, जिसके बोल हैं ‘याद आती नहीं’. जो इस समय यूट्यूब पर 57 लाख से ज्यादा व्यूज और 3 लाख 60 हजार से लाइक हासिल कर चुका है.

रंघावा को पसंद आया गाना

इस गाने का एक छोटा सा भाग बॉलीवुड और पंजाबी फिल्म जगत के एक्टिंग और सिंगिंग के बेताज बादशाह गुरु रंधावा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया हैं और लिखा, ‘भाई You Look Rock Always @सलीम मर्चेंट सर नाइस कंपोजिशन..’ इस बात से अंदाज लगाया जा सकता हैं कि पवन सिंह का रुतबा अब भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी बढ़ता जा रहा है. ‘याद आती नहीं’ यह हिंदी गाना सलीम सुलेमान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज किया गया है और यह सांग ट्रेडिंग म्यूजिक चार्ट में 13वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है. पवन सिंह के लिए यह एक नया रिकॉर्ड है, जिसकी बराबरी भोजपुरी जगत से अभी तक किसी ने नहीं की है.

‘बबुनी तेरे रंग’ को साथ लेकर आए थे पवन और सलीम सुलेमान

सलीम सुलेमान और पवन सिंह इससे पहले गाना ‘बबुनी तेरे रंग’ को लेकर साथ आये थे, जो खूब वायरल हुआ था. उसके बाद अब एक बार फिर से दोनों की दस्तक ने उनके फैंस के बीच जुनून पैदा कर दिया है। तभी गाना ‘याद आती नही’ को वे खूब पसंद कर रहे हैं. यह एक इमोशनल गाना है, जो दिल से कनेक्ट होता है. दोनों पिछले कुछ दिनों से इस हिंदी सॉन्ग ‘याद आती नहीं’ को लेकर चर्चा में थे, जिसे लेकर फैंस का इंतजार अब खत्म हो चुका है.

प्यार में वेवफाई को दर्शाता है गाना

इस इमोशनल म्यूजिक वीडियो को सलीम सुलेमान ने तैयार किया है. गाने का म्यूजिक कमाल का है, जो कि श्रद्धा पंडित के लिरिक्स के साथ दिल में दस्तक दे रहा है. इनका वीडियो रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया है और ये लोगों को खूब पसंद आ रहा है. गाने की प्रचारक आरआरजे मीडिया है. बात अगर इस गाने की म्यूजिक वीडियो की करें तो पवन, इसमें एक्टर पंजाबी एक्ट्रेस प्रियंका खेरा के प्यार में डूबे नजर आ रहे हैं. मगर उन्हें धोखा देती हैं और किसी और से अफेयर में रहती हैं. य़ह बात पता लगते ही पवन का दिल टूट जाता है और कमजोर पड़ जाते हैं. अगर आपने भी कभी प्यार किया है और दिल टूटा है, तो यकीन मानिए गाने के लिरिक्स इतने प्यारे हैं कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे.

