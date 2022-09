राकेश मिश्रा का नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग 'Kuaare Me Barat' रिलीज, VIDEO में रूठ गई भोजपुरी स्टार की को-स्टार!

#Video Kuaare Me Barat | #2022 Official Mata Bhajan | #rakeshmishra #alkajha T-Series: शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले ही भोजपुरी सिनेमा के कई स्टार्स मां अंबे के भजनों को बैक टू बैक रिलीज कर रहे हैं. इन दिनों हर रोज भोजपुरी सिनेमा के अलग-अलग गायक अपने देवी गीत लेकर आ रहे हैं. इसी बीच राकेश मिश्रा का नया गाना ‘Kuaare Me Barat’ रिलीज हुआ है और इसमें उनके साथ भोजपुरी म्यूजिक वर्ल्ड की एक्ट्रेस नेहा सिंह नजर आ रही हैं. अभिनेता के ये सॉन्ग मिलियन क्लब में शामिल हो चुका है और तेजी से इसके व्यूज बढ़ते जा रहे हैं.

‘Kuaare Me Barat’ में राकेश मिश्रा और नेहा सिंह के साथ-साथ बाकी कलाकार भी मां अंबे की भक्ति में झूमते दिख रहे हैं. ये देवीगीत भक्तियम माहौल से सराबोर है जिसमें सभी लोग उत्सव में डबे देखे जा सकते हैं. हालांकि, बीच-बीच में इसके वीडियो में दोनों स्टार के बीच नोक-झोक भी देखने को मिलती है और देखने को मिल रहा है कि राकेश से उनकी को-स्टार नाराज हो जाती गैं. इस गाने के लिरिक्स छोटन मनीष ने लिखे हैं और अभिषेक तिवारी ने म्यूजिक दिया है जबकि विकास पांडे इसके कंपोजर हैं. गाने को 2 दिन में 15 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 2 हजार से ज्यादा यूजर्स इस पर लाइक का बटन दबा चुके हैं. इस गाने को राके मिश्रा ने भोजपुरी सिंगर अलका झा के साथ मिलकर गाया है.इसे T-Series Hamaar Bhojpuri के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 19 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया था.



‘Kuaare Me Barat’ से पहले राकेश मिश्रा का देवी गीत ‘मां मेरी कब से खड़ी है’ (Maa Meri Kab Se Khadi hai) का वीडियो जारी कर किया गया था. इसमें वे कशिश के साथ भक्ति में डूबे दिख रहे हैं. इस गाने के वीडियो में एक्टर लोगों को माता के दरबार में आने के लिए कहते हैं. वो कहते दिख रहे हैं कि ‘ले आवा पूजा के थाल ह चुनरिया इ लाल… आई भागे शुभ घड़ी है… हाली हाली पउंवा पखार रे मलिनिया मां मेरी कबसे खड़ी है…’ वीडियो में राकेश और कशिश की कैमिस्ट्री को काफी पसंद किया जा रहा है.

