Samar Singh का नया गाना 'Diyawa Butat Naikhe Piyawa Sutat Naikhe' रिलीज, मजेदार है वीडियो

Video – दियवा बुतत नईखे पियवा सुतत नइखे – Samar Singh – Neha Raj – Bhojpuri Songs 2022 New: भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) के स्टार समर सिंह (Samar Singh) इन दिनों एक से बढ़कर एक भोजपुरी गीत (Bhojpuri Song) अपने फैंस के लिए लेकर आते रहते हैं और लाखों-करोड़ों में कि की तादाद में उन्हें प्यार मिलता रहता है. ऐसे में ही समर सिंह का पति-पत्नी और प्रेमी को लेकर बनाया गया भोजपुरी गीत ‘दियवा बुतत नईखे पियवा सुतत नईखे’ (Diyawa Butat Naikhe Piyawa Sutat Naikhe) समर सिंह (Samar Singh New Song) ऑफिशियल यूट्यूब (Samar Singh Official) चैनल से रिलीज किया गया है.

गाने (Bhojpuri New Song) के वीडियो में दिखाया गया है कि समर सिंह की व्याहता प्रेमिका अपने ससुराल से फोन कर उन्हें मिलने के लिए बुलाती है और मुलाकात करने पर समर सिंह उससे शिकायत करते हैं. तब प्रेमिका कहती है कि जब तक ‘दियवा बुतत नईखे पियवा सुतत नईखे’ (Bhojpuri New Song) यानिकि कहने का मतलब यह है कि उसका पति उसे अकेले में नहीं छोड़ता है इसीलिए वह कांटेक्ट नहीं कर पाती है. यह बड़ा ही मजेदार और रोमांटिक गाना है, जिसे अच्छे लोकेशन पर पिक्चराइज किया गया है जो कि वीडियो में भी दिखता है.



प्यार मोहब्बत और मस्ती से भरा यह वीडियो सांग (Romatic Bhojpuri Song) देखने और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है. इस गाने को गाया है समर सिंह ने और उनके साथ हैं फीमेल सिंगर नेहा राज ने स्वर में स्वर मिलाया है. उम्मीद है कि यह गाना जल्द ही हर किसी के जुबान पर होगा. भोजपुरी म्यूजिकल एल्बम (Bhojpuri Musicla Album) ‘दियवा बुतत नईखे पियवा सुतत नईखे’ को समर सिंह ऑफिशियल ने प्रस्तुत किया है. सिंगर समर सिंह और नेहा राज (Neha raj) हैं. गीतकार एसके आनंद, संगीतकार एडीआर आनंद, वीडियो निर्देशक संदीप राज, डीओपी मनोज विश्वकर्मा, एडिटर पप्पू वर्मा, प्रोजेक्ट डिजाइनर एसके आनंद यादव, मैनेजर एमडी अफजल शाह हैं.

Tags: Bhojpuri, Bhojpuri Cinema, Samar Singh