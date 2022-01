Happy New Year: नए साल पर Samar Singh का धमाल, रिलीज किया सर्दी में गर्मी का एहसास दिलाने वाला गाना

New Year 2022: पुंछ में गाने की धुन पर थिरके बीएसएफ के जवान

VIDEO | कुंवारों कर लो बियाह | #Samar Singh | Kunwaro Kar Lo Biyah | Jada Me Raduva 2: देसी स्टार समर सिंह (Samar Singh) जब भी अपना नया गाना लेकर आते हैं तो तूफान मचा देते हैं. इस साल के उन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिला है और 2022 की शुरुआत से पहले यानी New year Eve के मौके पर अपने चाहने वालों के लिए एक खास गाना पेश किया है. अभिनेता ने New year Eve पर के दिन अपने ऑफिसियल यूट्यूब चैनल से धमाकेदार जाड़ा स्पेशल सॉन्ग ‘कुंवारों कर लो बियाह’ (Kunwaro Kar Lo Biyah) रिलीज किया है. गाने का पोस्टर और टीज़र सोशल मीडिया पर पहले ही वायरल हो रहा था और उन्होंने मोस्ट अवेटेड सॉन्ग को भी लॉन्च कर दिया है.

‘Jada Me Raduva ‘2 म्यूजिक एल्बम का गाना रिलीज होते ही वायरल हो गया है जिसके रिलिक्स यंगस्टर्स की जुबान पर चढ़ गए हैं. भोजपुरी स्टार ने हाड़ कपाती ठंड के बीच इसे जारी किया है. इस गाने में समर सिंह गमछा डाले उसी देसी अवतार में नजर आ रहे है, जिसे उनके फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. म्यजिक वीडियो में अभिनेकी एक्ट्रेस भी अपनी दिलकश अदाएं से दर्शकों को इंप्रेस करती देखी जा सकती हैं. देसी और मॉडर्न कॉम्बिनेशन की झलक पेश करता ये गाना सिंगल्स को सलाह दे रहा है कि सर्दी आने वाली है अब शादी कर लो. वीडियो में दोनों स्टार की केमिस्ट्री और उनका डांस बवाल मचा रहा है.

गाने को काफी डांसर्स और क्राउड के साथ बड़े पैमाने पर फ़िल्माया गया है. समर सिंह का यह गाना कुछ अनोखे अंदाज से शुरू होता है जहां वह लाउडस्पीकर पर ऐलान कर रहे हैं कि ‘सुनो सुनो गौर से सुनो एक आवश्यक सूचना, मौसम विभाग से पता चला है कि इस बार बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है. तो आप अब अपनी व्यवस्था पहले से टाइट कर लें. कुंवारों कर लो बियाह, जाड़ा आने वाला है.’ समर सिंह द्वारा गाए गए गाने के लिरिक्स प्रकाश बारूद ने लिखे हैं और संगीत रौशन सिंह का है. गाने के निर्देशक राजेश गुप्ता हैं और कोरियोग्राफर अंकित शैडी हैं.

