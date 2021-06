Shilpi Raj New Song: शिल्पी राज का भोजपुरी गाना 'हमरे ही चुड़ी तोर कलाई में खनकी' हुआ वायरल, देखें Video

शिल्पी राज का नया गाना यूट्यूब पर धूम मचा रहा है.

Shilpi Raj Bhojpuri Song: भोजपुरी (Bhojpuri) सुपरस्टार सिंगर शिल्पी राज (Shilpi Raj) का नया भोजपुरी गाना (Bhojpuri Song) 'हमरे ही चुड़ी तोर कलाई में खनकी' (Hamre Hi Chudi Tor Kalai Me Khanki) रिलीज हो चुका है जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. गाने को लाखों व्यूज मिल चुके हैं. गाने को शिल्पी राज के साथ गाया है रॉकी राजा (Rocky Raja) ने. News18Hindi

Last Updated : June 29, 2021, 15:36 IST Share this:









Video | Shilpi Raj | Bhojpuri Gana | Hamre Hi Chudi Tor Kalai Me Khanki | Rocky Raja | Bhojpuri Gana | भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) की फेमस सिंगर शिल्पी राज (Shilpi Raj) इन दिनों इंडस्ट्री पर छाई हुई हैं. उनके एक के बाद एक कई गाने खूब हिट हो रहे हैं. शिल्पी राज के भोजपुरी गाने (Shilpi Raj Bhojpuri Songs) खूब देखे और सुने जाते हैं. हाल ही में शिल्पी राज का गाना (Shilpi Raj Song) 'हमरे ही चुड़ी तोर कलाई में खनकी' (Hamre Hi Chudi Tor Kalai Me Khanki) रिलीज हुआ है जिसे लोगों का गजब का रिस्पॉन्स मिल रहा है.



कल यानी 28 जून को सारेगामा हम भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुए शिल्पी राज के भोजपुरी गाने 'हमरे ही चुड़ी तोर कलाई में खनकी' को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. गाने को बहुत भव्य ढंग से शूट किया गया है जिसमें एक्टर लकी विश्वकर्मा (Lucky Vishwakarma) और एक्ट्रेस रति श्रीवास्तवा (Rati Shrivastawa) नजर आई हैं. दोनों रॉकस्टार की तरह लग रहे हैं. 'हमरे ही चुड़ी तोर कलाई में खनकी' गाने में कई और भी कलाकार नजर आ रहे हैं. आपको बता दें कि शिल्पी राज के साथ इस भोजपुरी गाने को गाया है रॉकी राजा (Rocky Raja) ने. रॉकी और शिल्पी (Rocky Raja Shilpi Raj) का गायन काफी आकर्षक लग रहा है. इस गाने का म्यूजिक दिया है राज गाजीपुरी ने और गाने को लिखा है अजीत मंडल ने. इस गाने के निर्देशक बिभांशु तिवारी हैं.







कुछ वक्त पहले टीम फिल्म्स भोजपुरी के ही दूसरे यूट्यूब चैनल टीएफ म्यूजिक हिट्स पर रिलीज हुए शिल्पी राज के भोजपुरी गाने (Shilpi Raj Bhojpuri Song) 'कईला अंतिम मिलन' (Kayila Antim Milan) को खूब सफलता मिल रही है. इस गाने को लाखों व्यूज मिल चुके हैं. ये भोजपुरी गाना (Bhojpuri Song) 21 जून को रिलीज हुआ था और महज दो दिन में गाने के 11 लाख से ज्यादा यानी 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हो चुके थे. अब तक इस गाने के 24 लाख से ज्यादा यानी 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं ये एक बेहद इमोशनल सॉन्ग है जिसमें एक लड़की की शादी उसके प्रेमी से नहीं, किसी और से होती है. उसका प्रेमी उससे मिलने आता है और दोनों के बीच के सीन को देखकर किसी को भी रोना आ जाएगा. शिल्पी राज के साथ इस गाने को गाया है सोनू तिवारी ने.