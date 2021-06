आ गया प्रमोद प्रेमी यादव का भोजपुरी गाना 'ऐ बाबु आम लऽ हाथे मे थाम लऽ', रिलीज होते ही हुआ वायरल, देखें Video

Pramod Premi Yadav |Video |Ae Babu Aam La Hathe Me Tham La | New Bhojpuri Song 2021 | भोजपुरी (Bhojpuri) के जाने-माने सिंगर प्रमोद प्रेमी यादव (Pramod Premi Yadav) इन दिनों छाए हुए हैं. उनके कई गाने रिलीज हुए हैं जो खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. आज ही प्रमोद प्रेमी (Pramod Premi) का नया गाना 'ऐ बाबु आम लऽ हाथे मे थाम लऽ' (Ae Babu Aam La Hathe Me Tham La) रिलीज हुआ है जो खूब तेजी से वायरल हो रहा है.



वेव म्यूजिक पर रिलीज हुए गाने 'ऐ बाबु आम लऽ हाथे मे थाम लऽ' पर प्रमोद प्रेमी यादव के साथ उनकी एक्ट्रेस नजर आ रही हैं जो आम बेचने वाली बनी हैं. वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उनकी अदाएं लोगों को दीवाना बना ले रही हैं. गाने में कई साइड कलाकार भी नजर आ रहे हैं जिनका अभिनय लोगों को खूब पसंद आ रहा है. कुछ ही घंटे में गाने के 3 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इस सुपरहिट गाने को लिखा है कृष्णा बेदर्दी ने जबकि म्यूजिक दिया है आर्या शर्मा ने. गाने के वीडियो डायरेक्टर ऋषि समराट हैं. आम के सीजन में, आम प्रेमियों को प्रमोद प्रेमी का गाना बहुत पसंद आएगा.



हाल ही में प्रमोद प्रेमी यादव का गाना 'बंगलिनिया खिसियाइल बिया' (Bangaliniya Khisiyail Biya) रिलीज हुआ था जो खूब तेजी से वायरल हो रहा है. ये गाना बहुत ही मस्ती भरा है जिसमें प्रमोद प्रेमी (Pramod Premi) तो नजर आ ही रहे हैं उनके साथ कई और कलाकार भी दिख रहे हैं. गाने ने रिलीज होते ही एक मिलियन यानी 10 लाख का आंकड़ा पार कर लिया था. इससे पहले प्रमोद प्रेमी यादव का एक और बवाल गाना 'बंगलिनिया के टम्परेचर' (Bangaliniya Ke Tamprechar) रिलीज हो हुआ था जिसे खूब देखा और सुना जा रहा है. इस गाने को भी लाखों व्यूज मिल चुके हैं. ये सुपरहिट गाना भी प्रियंका एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ था. गाने में प्रमोद प्रेमी यादव देसी लुक में नजर आ रहे हैं.