Video: राकेश मिश्रा का भोजपुरी गाना 'फार दिहलऽ सड़िया' उड़ा रहा गर्दा, 3 दिन में मिले 17 लाख से ज्यादा व्यूज

Rakesh Mishra | Far Dihla Sadiya | Mahima Singh | New Bhojpuri Song | भोजपुरी (Bhojpuri) के वायरल स्टार राकेश मिश्रा (Rakesh Mishra) एक बार फिर धमाल मचाने आ गए हैं. राकेश मिश्रा का नया गाना 'फार दिहलऽ सड़िया' (Far Dihla Sadiya) रिलीज हो चुका है जो तेजी से वायरल हो रहा है. राकेश मिश्रा इस गाने में फेमस भोजपुरी एक्ट्रेस महिमा सिंह (Mahima Singh) नजर आ रही हैं. महिमा और राकेश मिश्रा (Mahima Singh Rakesh Mishra) की जोड़ी बेहद कमाल की लग रही है.



वेव म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर 10 जून को रिलीज हुए भोजपुरी गाने 'फार दिहलऽ सड़िया' को लोगों का बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. गाने को महज 3 ही दिन में 17 लाख से ज्यादा यानी 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इस गाने में राकेश मिश्रा और महिमा सिंह का रोमांस देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह जा रही हैं. गाने में राकेश मिश्रा और महिमा सिंह बेहद रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं. महिमा सिंह का लुक बेहद हॉट लग रहा है और गाने में वो अलग-अलग अंदाज में दिख रही हैं जिसे फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. इस सुपरहिट गाने को लिखा है अरुण बिहारी ने जबकि म्यूजिक दिया है एडीआर आनंद ने. गाने को डायरेक्टर किया है आर्यन देव ने.



कुछ वक्त पहले राकेश मिश्रा के पिता का निधन हुआ था. इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने फैंस को सोशल मीडिया पर दी थी. पिता की मौत के बाद से राकेश मिश्रा के काफी कम गाने रिलीज हुए थे. भोजपुरी गाने 'फार दिहलऽ सड़िया' में राकेश मिश्रा का अलग लुक पिता की मौत के ही कारण दिख रहा है. उनके बाल छोटे हैं. पिता के अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने अपने बालों को अर्पित किया होगा इस वजह से उनका ये लुक नजर आ रहा है. कुछ वक्त पहले राकेश मिश्रा का गाना 'दरदिया आही रे माई' (Daradiya Aahi Re Mai) रिलीज हुआ था जिसे बहुत पसंद किया गया था. इस गाने में उनके साथ पल्लवी गिरी नजर आ रही थीं.