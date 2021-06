शिल्पी राज का गाना 'कजरा रे कजरा' रिलीज, टी शर्ट और धोती पहन डांसर्स ने दर्शकों का जीता दिल, देखिए Video

#Video | #Shilpi Raj | कजरा रे कजरा | Kajra Re Kajra | #शिल्पी राज का हिट गाना | New Bhojpuri Song. भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) की सिंगर शिल्पी राज (Shilpi Raj) को अब किसी पहचान की जरूरत नहीं हैं. उनके कई गाने इस समय यूट्यूब पर काफी सुने जा रहे हैं. भोजपुरी संगीत से प्यार करने वाले शिल्पी के गानों को भरपूर प्यार देते हैं और लाखों लोग उनके चाहने वाले हैं. उनके कई गाने लगातार वायरल होते रहते हैं. उन्हीं में एक गाना और जुड़ गया है, जिसके बोल हैं 'कजरा रे कजरा' (Kajra Re Kajra). यहां देखिए पूरा वीडियो...शिल्पी (Shilpi) का ये गाना 28 जून को रिलीज हुआ था. इस वीडियो सॉन्ग को अभी तक 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इस गाने के बोल अर्जुन शर्मा (Arjun Sharma) ने लिखे हैं और म्यूजिक आर्या शर्मा (Aarya Sharma) का है. वहीं इस गाने का निर्देशन पवन पाल (Pawan Pal) ने किया है. गाने में काफी सारी बैकग्राउंड डांसर ली हैं, जिन्हें एकदम अलग लुक दिया है. वीडियो में एक्ट्रेस और सभी डांसर्स को टी शर्ट और धोती पहनाया है. साथ में स्पोर्ट्स शूज से एकदम निराला अंदाज दिखाई दे रहा है. इस अनोखे फिल्मांकन को भोजपुरी दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. खबर लिखे जाने तक इसे 2,08,793 व्यूज मिल चुके हैं.शिल्पी के चाहने वालों की कमी नहीं है और इसका कारण है वो हर मूड के गीत अपने दर्शकों के लिए बनाती हैं. मस्तीभरे हो या इमोशनल सभी भोजपुरी यूजर्स को पसंद आते हैं. बता दें 'कजरा रे कजरा' के अलावा शिल्पी का एक और भोजपुरी गाना (Bhojpuri Song) 'हमरे ही चुड़ी तोर कलाई में खनकी' (Hamre Hi Chudi Tor Kalai Me Khanki) रिलीज हुआ है और लगातार सुना जा रहा है. इसे भी यूजर्स बहुत पसंद कर रहे हैं. गाने को लाखों व्यूज मिल चुके हैं. गाने को शिल्पी राज के साथ गाया है रॉकी राजा (Rocky Raja) ने. गाने को बहुत भव्य ढंग से शूट किया गया है जिसमें एक्टर लकी विश्वकर्मा (Lucky Vishwakarma) और एक्ट्रेस रति श्रीवास्तवा (Rati Shrivastawa) नजर आई हैं. दोनों रॉकस्टार की तरह लग रहे हैं