Ashi Tiwari की 'Namak haraam' में त्रिशाकर मधु का दिखा ऐसा अवतार, भूल जाएंगे एक्ट्रेस का MMS लीक वीडियो भी

भोजपुरी एक्ट्रेस त्रिशाकर मधु (Trishakar Madhu) ने अपने MMS लीक से रातों रात देशभर में फेमस हो गई थीं. उनके लीक एमएमएस ने तो तहलका ही मचा दिया था. इसे लोग जमकर शेयर कर रहे थे. अपने प्राइवेट वीडियो की वजह से वो काफी विवादों का हिस्सा रही थीं. हालांकि, बाद में एक्ट्रेस बतौर लीड हीरोइन उन्हें फिल्म ‘नमक हराम’ (Namak Haraam) ऑफर की गई थी. अब इसका शुभ मुहूर्त हो चुका है और इसी के साथ ही फिल्म की शूटिंग बलिया में शुरू की जा चुकी है. इससे एक्ट्रेस का फर्स्ट लुक जारी किया गया है, जिसे देखने के बाद आप उनके प्राइवेट वीडियो को भी भूल जाएंगे.

भोजपुरी की आइटम क्वीन सीमा सिंह (Seema Singh) प्रस्तुत भोजपुरी फिल्म ‘नमक हराम’ (Bhojpuri Film Namak Haraam) के जारी किए गए पोस्टर में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस त्रिशाकर मधु भारतीय परिधान में नजर आ रही हैं. गांव की महिला के गेटअप में वो साड़ी में सजी-धजी बेहद ही प्यारी लग रही हैं. पोस्टर में देखा जा सकता है कि वो सिर पर पल्लू डाले, हाथ में पूजा की थाली और चेहरे पर मुस्कान लिए हुए नजर आ रही हैं. इसमें उनका लुक तो देखते ही बन रहा है. यकीन मानिए उनके इस अवतार के आगे तो उनका प्राइवेट भी फीका पड़ जाएगा. आप उनके लीक एमएमएस को भी भूल जाएंगे और उनके इस अवतार को काफी पसंद करेंगे. एक्ट्रेस के लुक को देखकर ऐसा लगता है कि ये फिल्म उनके किरदार की वजह से उनकी छवि को बदलने वाली है.

सीमा सिंह भी है फिल्म का हिस्सा

आपको बता दें कि जहां इसमें एक्ट्रेस त्रिशाकर मधु इसमें लीड रोल प्ले कर रही हैं. वहीं एक्टर, प्रोड्यूसर और सिंगर आशी तिवारी इसमें विलेन की भूमिका प्ले कर रहे हैं. सबसे दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म का निर्माण आशी तिवारी के प्रोडक्शन के तहत किया जा रहा है. इसे आशी बीट्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले रिलीज किया जाएगा. फिल्म को प्रस्तुत भोजपुरी आइटम क्वीन सीमा सिंह कर रही हैं.

‘नमक हराम’ का फर्स्ट लुक हो चुका जारी

आशी तिवारी की भोजपुरी फिल्म (Bhojpuri Film) ‘नमक हराम’ का फर्स्ट लुक (Namal Haraam First look) पहले ही जारी कर दिया गया था. इसमें आशी का धांसू लुक (Ashi Tiwari New look) देखने के लिए मिला था. डॉन वाली चेयर पर एक्टर का दमदार लुक देखने के लिए मिला था. इसमें आशी का खूंखार लुक देखने के लिए मिला था.

