जब मशहूर सिंगर सोनू निगम ने थामा अक्षरा सिंह का हाथ, म्यूजिकल कार्यक्रम में साथ दिखे दोनों, वायरल हुआ VIDEO

अपनी सुरीली आवाज से दुनिया भर के लोगों के दिलों में राज करने वाले बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम (Sonu Nigam) ने भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री की खूबसूरत आवाज की मलिका अक्षरा सिंह (Akshara Singh) का हाथ सारेगामा कारवां डिस्को डांसर द म्यूजिकल कार्यक्रम (saregama carvaan disco dancer the musical program) में थाम लिया. इस कार्यक्रम में अक्षरा सिंह जब स्टेज पर जा रही थी तब सोनू निगम ने उनका हाथ थाम कर उन्हें स्टेज पर लाया. इस वीडियो को खुद अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम में अकाउंट से शेयर किया, जिसके बाद उनके फैंस ने दोनों की खूब सराहना की. दोनों सिंगर अपनी इंडस्ट्री के माहिर कलाकार है. ऐसे में दोनों को एक साथ आने पर उनके फैंस भी गदगद हो गए.

दरअसल मुंबई के वर्ली में सारेगामा द्वारा फिल्म डिस्को डांसर का नाट्य प्रस्तुति लाइव परफॉर्मेंस के जरिए आयोजित किया गया था. यह एक अनोखा कौन सा था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया. पूरी फिल्म को स्टेज पर लाइव परफॉर्म करना अपने आप में बेहद खास था. इस खास मौके के गवाह बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम, शान, अक्षरा सिंह, राखी सावंत और सारेगामा के सीएमडी विक्रम मेहरा भी बने.

इसी दौरान सोनू निगम ने अक्षरा सिंह का हाथ उस वक्त थाम लिया, जब वह स्टेज पर जा रही थी। सारेगामा कारवां डिस्को डांसर द म्यूजिकल में शिरकत करने के बाद में अक्षरा ने इस मूवमेंट को रिल्स के जरिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया और लिखा कि ‘It was magical night with magical people around Disco Dancer what an experience.’

आपको बता दें कि इससे पहले अक्षरा सिंह ने बी प्राक के कोलैबोरेशन के साथ मिलकर एक हिंदी सॉन्ग आंखें मिच के रिलीज किया था जिसके गीतकार जानी हैं. अखिल सचदेवा के साथ अक्षरा ने इस गाने को गाया है. बता दें कि अखिल को Channa Ve, Tera Ban Jaunga, Humsafar, O Saajna और Mere Liye जैसे गानों के लिए जाना जाता है. अभिनेत्री आमिर खान और विजय देवरकोंडा से भी मुलाकात कर चुकी हैं. आजकल अक्षरा का झुकाव बॉलीवुड सेलेब्स की ओर है और अगर मौका मिलेगा तो वे जल्द ही रुपहले पर्दे पर राज करेंगी.

