केबीसी की हॉटसीट पर आमने सामने आए 2 कार्तिक आर्यन, अमिताभ बच्चन ने भी बांधा समां, देखें वीडियो

कौन बनेगा करोड़पति का 14वां सीजन जोरों शोरों से चल रहा है. शो के होस्ट अमिताभ बच्चन भी कंटेस्टेंट्स के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं. हाल ही में शो की हॉटसीट पर कार्तिक आर्यन की तरह दिखने वाले एक कंटेस्टेंट ने एंट्री ली है.

इस कंटेस्टेंट का नाम तो वैभव रेखी है. लेकिन वैभव ने अमिताभ बच्चन से अपना परिचय कार्तिक आर्यन के नाम से कराया. इसके बाद अमिताभ बच्चन ने सेट पर समां बांधा और असली कार्तिक आर्यन को भी वीडियो कॉल के जरिए शो में बुला लिया. कार्तिक आर्यन ने वैभव को ग्रीट किया.

कार्तिक के बड़े फैन हैं वैभव

वैभव रेखी बिल्कुल कार्तिक आर्यन की तरह दिखते हैं और उनके बहुत बड़े फैन हैं. कार्तिक की तरह लुक होने के कारण वैभव ने बताया कि मेरा प्यार भी आपकी वजह से मेरे साथ है. इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं. सेट पर पहुंचे वैभव से अमिताभ बच्चन ने पूछा कि कार्तिक आर्यन की एक बड़ी फीमेल फॉलोइंग है. तो क्या आप भी फीमेल फॉलोइंग रखते हैं. इसको लेकर वैभव ने बताया कि उनके पास फीमेल फॉलोइंग तो नहीं है लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड जरूर है. जो अभी उनसे दूर है. लेकिन उन्हें भरोसा है कि उनका प्यार कामयाब रहेगा. वैभव की चटपटी बातों पर अमिताभ बच्चन ने भी जमकर समां बांधा और ऑडियंस के चेहरे पर हंसी ला दी.

Kartik Aaryan, A Star with a huge female fan following sharing his fan moment at Kaun Banega Crorepati ⭐#KartikAaryan #KaunBanegaCrorePati #KBC2022pic.twitter.com/pXtBVolXga

— Tush (@kartiktush) November 18, 2022