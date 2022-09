200 करोड़ फ्रॉड केसः वकील जैसे कपड़े पहन कोर्ट पहुंचीं जैकलीन फर्नांडिस, अंतरिम जमानत के बाद चेहरे पर दिखी खुशी

बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचीं. एक्ट्रेस को ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली है. सोमवार को पटियाला कोर्ट पहुंचीं जैकलीन फर्नांडिस का यहां अलग ही अंदाज देखने को मिला, जो अब चर्चा में आ गया है. मीडिया को चकमा देने के लिए जैकलीन एकदम वकीलों जैसे कपड़े पहनकर कोर्ट पहुंची थीं. अभिनेत्री ने ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट पहनी थी, जिसमें वह बिलकुल वकीलों जैसी लग रही थीं. यही नहीं, मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद जैकलीन के चेहरे पर खुशी भी देखने को मिली.

पटियाला कोर्ट पहुंचीं जैकलीन फर्नांडिस के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिसमें अभिनेत्री को सफेद शर्ट और व्हाइट पैंट और मास्क में देखा जा सकता है. इस दौरान जैकलीन वकीलों से घिरी दिखीं. वहीं कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद कार में बैठीं जैकलीन को ठहाके लगाते भी देखा गया. कार में बैठकर ठहाके लगाती जैकलीन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

200 करोड़ ठगी मामले में परेशानी में फंसीं जैकलीन के लिए वकीलों ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. अभिनेत्री के वकीलों ने मांग की थी, कि जब तक नियमित जमानत अर्जी पर फैसला नहीं आ जाता, अभिनेत्री को तब तक के लिए अंतरिम जमानत दी जाए. कोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके पर अभिनेत्री को अंतरिम जमानत दे दी. अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होनी है.

#WATCH | Actor Jacqueline Fernandez leaves from Delhi’s Patiala House Court after the court granted interim bail to her on a bail bond of Rs 50,000, in connection with the Rs 200 crore money laundering case pic.twitter.com/3MgPaRnPlV

— ANI (@ANI) September 26, 2022