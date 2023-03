Oscar 2023: 'नाटु नाटु' पर खड़ा हो गया पूरा डॉल्बी थिएटर, एसएस राजामौली ने खुद बनाया वीडियो

मुंबई. 95वें अकादमी अवॉर्ड्स यानी ऑस्कर अवॉर्ड्स समारोह में आरआरआर के नाटु नाटु गाने ने बेस्ट सॉन्ग ऑरिजनल की कैटेगरी में अवॉर्ड जीत लिया है. वही, बेस्ट डॉक्युमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी में भारतीय डॉक्यूमेंट्री ‘द एलिफेंट व्हिस्परर्स’ ने जीत दर्ज की है. यह भारत के लिए गर्व का पल रहा. इससे पहले, फिल्म ‘आरआरआर’ के ‘नाटु नाटु’ गाने के भी परफॉर्मेंस हुई. परफॉर्मेंस को पुरस्कार समारोह में बैठी ऑडियंस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया. ‘नाटु नाटु’ के सिंगर राहुल सिप्लिगुंज और काला भैरव ने इस सॉन्ग को गाकर लोगों की वाहवाही बटोरी. ऑस्कर अवॉर्ड्स सेरेमनी अमेरिका के लॉस एंजिल्स स्थित डॉल्बी थिएटर में हुई.

95वें अकादमी अवॉर्ड्स में डांसर्स के एक ग्रुप ने हाई एनर्जी के साथ नाटु नाटु पर डांस किया. जबकि ‘नाटु नाटु’ में धांसू डांस करने वाले राम चरण और जूनियर एनटीआर ऑडियंस के बीच तालियां बजाते हुए नजर आए है. उनकी साथ इसका म्यूजिक कंपोज करने वाले एमएम कीरावनी भी तालियां बजाते हुए नजर आए.

इनके अलावा, ‘आरआरआर’ के डायरेक्टर एसएस राजामौली डॉल्बी थिएटर के मंच पर हो रही ‘नाटु नाटु’ परफॉर्मेंस की वीडियो बनाते हुए दिखे. उनके पैर भी थिरकते दिखे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बता दें, . ‘नाटू-नाटू’ ने ‘टेल इट लाइक ए वूमेन’ के अपलॉज, ‘टॉप गन: मैवरिक’ के होल्ड माय हैंड, टब्लैक पैंथर: वकांडा फॉरएवरट के लिफ्ट माई अप और ‘एवरीथिंग एवरीवेयर’ ऑल एट वंस के दिस इज ए लाइफ गानों को पछाड़ों.

Watch the live #Oscars performance of #RRR‘s “Naatu Naatu” from inside the Dolby Theatre, along with director S. S. Rajamouli pic.twitter.com/EQ9aLz0c0y

— The Hollywood Reporter (@THR) March 13, 2023