रोहित रंजन की एनिमेटेड फिल्म 'Outlandearth' में दिखेगा अलग स्तर का विजुअल इफेक्ट्स

'No Means No' की रिलीज डेट टली, अब अगले साल इस दिन दस्तक दे सकती है फिल्म

नई दिल्ली. सिद्धार्थ मल्होत्रा की ‘शेरशाह’, जाह्नवी कपूर की ‘गुंजन सक्सेना’, ‘हॉउसफुल 4’, ‘लाल कप्तान’, शाहिद कपूर की ‘कबीर सिंह’, ‘कलंक’, अक्षय कुमार की ‘केसरी’, कंगना रनौत की ‘मणिकर्णिका’, शाहरुख खान की ‘जीरो’, ‘केदारनाथ’, ‘रेस 3’, ‘पद्मावत’ और ‘बाहुबली’ जैसी कई फिल्मों में विजुअल इफेक्ट्स का काम करने वाले वीएफएक्स आर्टिस्ट रोहित रंजन (Rohit Ranjan) अब बतौर निर्माता निर्देशक इंडिया में पहली बार ऐसी एनिमेटेड फिल्म बनाने जा रहे हैं, जो काफी अलग होने वाली है.

रोहित रंजन एक स्काई-फाई एनिमेटेड फिल्म बना रहे हैं, जिसमें वास्तविक दुनिया के अभिनेताओं का उपयोग होगा, जिसे वह खुद निर्देशित करेंगे और दुनिया को अगले स्तर के विजुअल इफेक्ट्स और सीजीआई से परिचय कराएंगे, जो यूनिवर्सल कॉम्बैट पर आधारित है. फिल्म का नाम ‘ऑउटलैंड अर्थ – द बेगिनिंग ऑफ कॉम्बैट इन यूनिवर्स (Outlandearth- the beginning of combat in universe) है.

बता दें, रोहित रंजन (Rohit Ranjan) का जन्म झारखंड के बोकारो जिले के फुसरो नाम के छोटे से कस्बे में हुआ था. उनके पिता का दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का व्यवसाय है और उन्होंने अपनी शिक्षा दिल्ली में शुरू की, लेकिन 2008 की मंदी की वजह से उनके पिता का कारोबार बिखर गया और उन पर भारी कर्ज हो गया और रोहित रंजन को सरकारी स्कूल में अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए अपने होम टाउन जाना पड़ा. वहां 12वीं तक अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वीएफएक्स अध्ययन के लिए वह रांची गए.

वीएफएक्स और एनिमेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें पुणे, महाराष्ट्र में मेथड स्टूडियो में नौकरी मिली जहां, उन्होंने एक अच्छा अनुभव प्राप्त किया. वह एक प्रमुख हॉलीवुड वीएफएक्स स्टूडियो था जो मार्वल, यूनिवर्सल और डिज्नी जैसे प्रोडक्शन हाउस के लिए काम कर रहा था. उन्होंने वहां डेडपूल 2, स्काईस्क्रेपर, क्रिसमस क्रॉनिकल्स, एवेंजर्स: द एंडगेम जैसी फिल्मों में एक वीएफएक्स आर्टिस्ट के रूप में काम किया.

कुछ ही वर्षों बाद उन्होंने अपना खुद का स्टूडियो R2VFX Studios Pvt Ltd शुरू किया और स्टूडियो शुरू करने के कुछ समय बाद ही उनका स्टूडियो ‘जीरो’ और ‘मणिकर्णिका’ जैसी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बन गया. अब तक उनके स्टूडियो ने दुनियाभर में लगभग 30 से अधिक प्रोडक्शन हाउस और लगभग 25 से अधिक फीचर फिल्मों और 1000 से ज्यादा विज्ञापन फिल्मों में काम किया है. उनकी कंपनी ने यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम के लिए काफी काम किया है.

Tags: Animated Film, Bollywood films