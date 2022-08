'लाल सिंह चड्ढा' के नाम 'फॉरेस्ट गंप' के मेकर्स ने भेजा 'लव लेटर', आमिर के लिए अमेरिकी ऑडियंस से की खास अपील

आमिर खान और करीना कपूर खान स्टारर ‘लाल सिंह चड्ढा’ (Laal Singh Chaddha) 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म को लेकर लोगों के बीच पहले से ही बज बना हुआ है. आमिर की यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म ‘फॉरेस्ट गंप’ की रीमेक है. आमिर की रीमेक फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ से ‘फॉरेस्ट गंप’ के मेकर्स बेहद खुश हैं. मेकर्स ने अपनी यह खुशी आमिर को एक लव लेटर भेजकर जताई है. मेकर्स ने फॉरेस्ट गंप फिल्म के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए मैसेज भेजा है और एक आईजीएन एंटरटेनमेंट का वीडियो रिट्वीट किया है.

इस वीडियो में आमिर खान (Aamir Khan) की ‘लाल सिंह चड्ढा’ के ट्रेलर से मैच करते हुए फॉरेस्ट गंप का एडिटेड वीडियो बनाया गया है. फॉरेस्ट गंप ने वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा,”भारत और फॉरेस्ट गंप को एक लव लेटर. देखिए आईजीएन द्वारा बनाए गए इस शॉर्ट वीडियो में देखिए आमिर खान स्टारर ‘लाल सिंह चड्ढा’ को ऑस्कर विनिंग क्लासिक फिल्म से मैच किया गया है.”

A love letter to India and #ForrestGump. 🇮🇳 See how #LaalSinghChaddha starring Aamir Khan compares to the Oscar-winning classic in this shot-for-shot video from @IGN.

Get your tickets now: https://t.co/F9LdargB8X https://t.co/OXvp9lvFjd

— Forrest Gump (@ForrestGumpFilm) August 7, 2022