'लाल सिंह चड्ढा' का इंट्रोडक्शन कर देगा हंसने पर मजबूर, मेकर्स ने जारी किया फिल्म से ये Funny VIDEO

आमिर खान (Aamir Khan) और करीना कपूर खान स्टारर ‘लाल सिंह चड्ढा’ (Laal Singh Chaddha) बहुत जल्द बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है. फिल्म की रिलीज से पहले इसके मेकर्स लगातार फिल्म के प्रमोशन में लगे हुए हैं. आमिर खान कई इवेंट्स में शामिल हो रहे हैं और आए दिन सोशल मीडिया फिल्म से संबंधित वीडियो-तस्वीरें और बीटीएस वीडियो शेयर कर रहे हैं. कुछ देर पहले आमिर खान प्रोडक्शन अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है, जोकि फिल्म में आमिर के किरदार लाल सिंह चड्ढा के इंड्रोक्शन के बारे में हैं.

फिल्म के अलग-अलग सीन से बनाया गया यह वीडियो काफी फनी है. इसमें बचपन से लेकर यंग होने तक के सफर में लाल सिंह चड्ढा को अपना इंट्रोक्शन देते हुए देखा जा सकता है. वीडियो शुरुआत लाल सिंह के बचपन वाले किरदार से होती है, जिसमें वह अपनी क्लासमेट को अपना नाम बताता है और उसकी क्लासमेट हंसती है.

आमिर खान (Aamir Khan Film) लाल सिंह चड्ढा के किरदार में दिखते हैं. लाल चलती हुई ट्रेन में एक महिला को अपना इंट्रोडक्शन देता है और महिला हैरानी से उसकी ओर देखती है. इसके बाद लाल एक अस्पताल में पर लेटे मरीज को हंसते हुए अपना परिचय देता है. फिर आर्मी की एक बस में अपने सीनियर ऑफिसर को हंसते हुए अपना परिचय देता है, लेकिन सीनियर उसे डांट देता है.

Introduction ho toh aisa… simple, sweet & with a smile, err, except in some situations. Get introduced to Laal on 11th August#LaalSinghChaddha #AamirKhan #KareenaKapoorKhan #AdvaitChandan pic.twitter.com/6HP1ivwluv

