VIDEO: Laal Singh Chaddha में शाहरुख खान को देख फैंस हुए क्रेजी, सिनेमाघरों में बजी सीटियां और तालियां

आमिर खान (Aamir Khan) और करीना कपूर खान स्टारर लाल सिंह चड्ढा (Laal Singh Chaddha) आखिरकार बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है. फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. फिल्म में आमिर और करीना के अलावा मोना सिंह और नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) भी अहम किरदार में हैं. आमिर के साथ-साथ मोना और नागा की परफॉर्मेंस के लिए फैंस इसकी खूब तारीफें कर रहे हैं. क्रिटिक्स का कहना है कि ‘लाल सिंह चड्ढा’, ‘फॉरेस्ट गंप’ के रीमेक के तौर पर लोगों के उम्मीदों खरी उतरी है. ‘लाल सिंह चड्ढा’ के मेकर्स ने ऑडियंस के लिए एक खास चीज छुपा रखी थी, जो फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान ऑडियंस को देखने मिली.

इस सीक्रेट से सिनेमाहॉल में बैठी ऑडियंस काफी खुश और एक्साइटेड दिखाई दी. दरअसल, फिल्म में शाहरुख खान का कैमियो है, जिसे मेकर्स ने स्क्रीनिंग तक सीक्रेट रखा था. फिल्म में जब अचानक से लोगों ने शाहरुख की झलक देखी, तो सिनेमाघरों में हल्ला मचने लग और ऑडियंस काफी खुश नजर आई. कई फैंस ने सिनेमाघरों में ऑडियंस के बीच इस एक्साइटमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

People Going Mad For Shah Rukh Khan’s Cameo In Laal Singh Chaddha 🔥 pic.twitter.com/wHHpOnNOnU

वीडियो में देखा जा सकता है कि शाहरुख खान की स्क्रीन पर एंट्री देखकर दर्शक सीटी और तालियों से उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं. फिल्म में शाहरुख चाइल्ड लाल सिंह चड्ढा के साथ एक छत पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. फिल्म में शाहरुख का 2 मिनट का कैमियो है. शाहरुख खान के फैनपेज से शेयर किए गए इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है,”लाल सिंह चड्ढा में शाहरुख खान के कैमियो से खुशी से पागल होते हुए लोग.”

#ShahRukhKhan is the last true Megastar of Indian Cinema 🔥

People going crazy over just his 2 MINUTE CAMEO in #LaalSinghChaddha. pic.twitter.com/Ii0X8rWLBr

