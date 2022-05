Video: 'लाल सिंह चड्ढा' का ट्रेलर देखने के लिए आमिर के पीछे पड़े हरभजन सिंह-इरफान पठान, एक्टर ने ऐसे दी गोली

आमिर खान ने अपने प्रोडक्शन हाउस (Aamir Khan Production House) से एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान और हरभजन सिंह उनके साथ दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में दोनों को क्रिकेटर्स को आमिर खान से जिद करते हुए देखा जा सकता है. दोनों आमिर को उनकी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर दिखाने के लिए बोल रहे हैं. बता दें कि वर्ल्ड टेलीविजन पर 29 मई को आईपीएल की पहली इनिंग में 2.30 मिनट के दूसरे रणनीतिक समय के दौरान आमिर खान की ‘लाल सिंह चड्ढा’ के ट्रेलर का प्रीमियर होना है.

‘लाल सिंह चड्ढा’ (Laal Singh Chaddha Trailer)के ट्रेलर को लेकर लेकर लोगों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है. लोगों की तरह हरभजन सिंह और इरफान पठान भी फिल्म के ट्रेलर को लेकर एक्साइटेड हैं. उनकी एक्साइटमेंट को आमिर खान प्रोडक्शन द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है. वीडियो में दोनों खिलाड़ी आमिर से ट्रेलर दिखाने कि जिद किए करते हैं.

#KareenaKapoorKhan comes to #AamirKhan ‘s rescue! Now watch the trailer only on 29th May T20 finals 1st innings second time out!pic.twitter.com/dvnKDgyw10

— Aamir Khan Productions (@AKPPL_Official) May 28, 2022