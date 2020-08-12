Video: 'लाल सिंह चड्ढा' की शूटिंग के लिए तुर्की पहुंचे आमिर खान, एक्टर को देख कोरोना भूले फैन
आमिर खान 'लाल सिंह चड्ढा' की शूटिंग के लिए तुर्की पहुंचे हैं. (photo credit: instagram/@aamirkhanfaneda92)
लॉकडाउन के बाद फिल्म "लाल सिंह चड्ढा (Laal Singh Chaddha)" की शूटिंग के लिए आमिर खान (Aamir Khan) तुर्की पहुंचे हैं. जहां एक्टर को देखते ही उनके फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी.
- News18Hindi
- Last Updated: August 12, 2020, 8:49 PM IST
ऐसे में आमिर खान के कई फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक्टर चारों तरफ से फैंस से घिरे नजर दिखाई दे रहे हैं. एक्टर जैसे ही फिल्म की शूटिंग के लिए तुर्की पहुंचे, उनके फैंस ने उन्हें घेर लिया और सेल्फी लेने लगे. वीडियो में आमिर खान व्हाइट टीशर्ट में नजर आ रहे हैं. साथ ही उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए मास्क भी पहन रखा है.
इस दौरान एक्टर अपने ग्रे हेयर्स फ्लॉन्ट करते और अपने फैंस के साथ पोज देते भी दिखे. हालांकि, कई जगह एक्टर ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन फैंस ने उन्हें हर जगह घेर लिया. वीडियो में आप फैंस की एक्साइटमेंट साफ तौर पर देख सकते हैं.View this post on Instagram
I wish I could act in this movie too 🙏 social distance please .. wear a mask ... @_aamirkhan #aamirkhan Think of aamir khan #niğde #laalsinghchaddha . .#zairawasim #katrinakaif #salmankhan #akshaykumar #saraalikhan #aliabhat #hritikroshan #varundhawan #bolywood #dishapatani #depikapadukone #preityzinta #priyankachopra #kareenakapoor #parinetichopra #ranveersingh #ranimukherjee #madhuridixit #adityaroykapur #tarasutaria #viratkohli #karanjohar #kartikaaryan #keşfet #advaitchandan #kritisanon
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Kimseyide kırmıyor..kalbi güzel..😍 @_aamirkhan #aamirkhan #laalsinghchaddha #niğde #zairawasim #katrinakaif #salmankhan #akshaykumar #aslisona #aliabhat #ranbirkapoor #ranimukherjee #madhuridixit #adityaroykapur #shraddhakapoor #sharukhkhan #bolywood #priyankachopra #kareenakapoor #parinetichopra #preityzinta #hritikroshan #varundhawan #keşfet #tarasutaria #viratkohli #karanjohar #kartikaaryan #laalsinghchaddha #india #turkey #jacquelinefernandez
आमिर खान के इस वीडियो को उनके फैन पेज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें वह हर तरफ फैंस से घिरे नजर आ रहे हैं. वहीं एक्टर भी इस बात का ध्यान देते दिख रहे हैं, कि उनके फैंस को भी बुरा ना लगे. इसलिए उन्होंने भी फैंस को सेल्फी लेने से नहीं रोका.