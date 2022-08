आमिर खान ने फैंस से की 'लाल सिंह चड्ढा' देखने की अपील, बोले- 'मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं'

आमिर खान की मच अवेटेड फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ (Laal Singh Chaddha) अगले हफ्ते 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म की रिलीज से पहले ही ट्विटर पर फिल्म को बायकॉट करने का ट्रेंड चला था, जिसमें यूजर्स ने फिल्म का वहिष्कार करने बारे में लिखा. कई लोगों ने लिखा था कि आमिर को भारत पसंद नहीं है. साल 2015 में आमिर ने भारत में इनटोलरेंस बढ़ने वाला एक बयान दिया था, जिसे लेकर उन्हें ट्रोल भी किया था. इसलिए उनकी फिल्मों का वहिष्कार होना चाहिए. इस ट्रेंड पर अब आमिर खान ने प्रतिक्रिया दी है.

आमिर खान ने एक इवेंट में कहा और लोगों को आश्वस्त किया कि वह अपने देश से बहुत प्यार करते हैं. उन्होंने कहा, “कृपया, मेरी फिल्म का बहिष्कार न करें.” इवेंट में आमिर से पूछा गया कि क्या यह नफरत और बेवजह की ट्रोलिंग उन्हें परेशान करती है. जिस पर अभिनेता ने कहा, “हां, मुझे दुख हो रहा है.”

आमिर खान ने आगे कहा, “साथ ही, मुझे इस बात का भी दुख होता है कि कुछ लोग हैं, जो ऐसा कह रहे हैं, उनके मन में यह विश्वास है कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूं जिसे भारत पसंद नहीं है. उनके दिलों में हैं और वह इसमें विश्वास करते हैं लेकिन यह झूठ है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं. ऐसी बात नहीं है. कृपया मेरी फिल्म का बहिष्कार न करें. कृपया मेरी फिल्म देखें.”

