शाहरुख खान की ‘पठान’ की ताबड़तोड़ कमाई जारी, इस कम बजट फिल्म से अभी भी है पीछे, नाम जान रह जाएंगे हैरान

नई दिल्ली- शाहरुख खान (Shahrukh Khan), दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और जॉन अब्राहम (John Abraham) की फिल्म ‘पठान’ बॉक्स-ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रही है. देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस फिल्म का जलवा कायम है. इस फिल्म से शाहरुख खान ने 4 साल बाद जबरदस्त कमबैक किया है. रिलीज के महज दो हफ्तों में इस फिल्म ने 400 करोड़ के क्लब में ग्रैंड एंट्री कर ली है. ‘पठान’ ने बॉलीवुड फिल्म मेकर्स और फिल्म लवर्स में एक नया जोश और उमंग भर दिया है.

250 करोड़ रुपये की लागत से बनी ये फिल्म देश के साथ-साथ विदेशों में भी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. ‘पठान’ ने कई साउथ और बॉलीवुड फिल्मों को विदेशी बॉक्स-ऑफिस पर कमाई के मामले में काफी पीछे छोड़ दिया है. जहां एक तरफ इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स-ऑफिस पर 401.15 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. तो वहीं विदेशी बॉक्स-ऑफिस पर इस फिल्म ने 729 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

#Pathaan is 400 NOT OUT… Remains an UNSTOPPABLE FORCE, packs a MASSIVE ₹ 63.50 cr in Weekend 2 [#Hindi]… EXCELLENT jump on [second] Sat and Sun adds power to the BIG TOTAL… [Week 2] Fri 13.50 cr, Sat 22.50 cr, Sun 27.50 cr. Total: ₹ 414.50 cr. #Hindi. #India biz. pic.twitter.com/CllelpRsPs

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 6, 2023