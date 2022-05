VIDEO: रवि शास्त्री की इस बात से निराश हुए आमिर खान! बोले- 'कोई भी टीम, जिसमें मैं रहूंगा वो लकी होगी'

आमिर खान (Aamir Khan) अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा (Laal Singh Chaddha)’ को लेकर इस वक्त काफी व्यस्त चल रहे हैं. वह अपनी इस फिल्म के प्रमोशन में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं. वह फिल्म के प्रमोशन के लिए अलग-अलग एक्टिविटीज प्लान की है. इसमें पॉडकास्ट #LaalSinghChaddhaKiKahaniyaan शुरू करने से लेकर दर्शकों के बीच फिल्म के म्यूजिक एल्बम को लेकर भी उत्सुकता पैदा कर दी है.

बता दें, ‘लाल सिंह चड्ढा’ का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. मिस्टर परफेक्शनिस्ट के साथ इस फिल्म में करीना कपूर खान और मोना सिंह भी हैं. आमिर की ये फिल्म 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को आमिर खान, किरण राव और वायकॉम 18 स्टूडियो ने बनाया है.

हाल ही में आमिर खान का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे थे. इस वीडियो में आमिर खान क्रिकेट खेलते हुए पूछ रहे थे कि क्या आईपीएल में कोई चांस है? जिसके बाद, स्टार स्पोर्ट्स ने अपने सोशल मीडिया पर एक रिएक्शन वीडियो आमिर खान को स्पॉट में रखते हुए अपलोड किया था.

इस वीडियो में, चैनल के एक न्यूज एंकर ने रवि शास्त्री से पूछा कि क्या आमिर खान के पास आने वाले IPL लीग में मौका है, जिस पर पूर्व भारतीय क्रिकेट कोच ने जवाब दिया, “वह नेट में अच्छे दिखते हैं. हालांकि, उनके फुटवर्क पर कुछ समय बिताने की जरूरत है, लेकिन उन्हें किसी भी टीम में मौका मिला जायेगा.”

When the boss demands, you deliver. 💯 #AamirKhan has begun working on his footwork. 👍 @RaviShastriOfc toh selection pakka samjhe na? #AamirInMyTeam@jatinsapru @StarSportsIndia pic.twitter.com/cBkLoH2VnG

— Aamir Khan Productions (@AKPPL_Official) May 20, 2022