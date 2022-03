आमिर खान ने 'लाल सिंह चड्ढा' के बाद लिया रिटायरमेंट का फैसला! फिर किरण राव ने कहा, ' रुको...'

बॉलीवुड एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आमिर खान (Aamir Khan) के फैंस उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा (Laal Singh Chaddha) को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म 11 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है. फिल्म में एक बार फिर से उनकी जोड़ी करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) के साथ नजर आने वाली है. 2018 में आई उनकी फिल्म ‘ठग्स ऑफ हिंदुस्तान’ (Thugs of Hindostan) के बाद फैंस उनकी अदाकारी देखने को बेताब हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म लाल सिंह चड्ढा (Laal Singh Chaddha) के साथ ही मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी अपने आमिर खान ने सिनेमा की अदाकारी से विदाई (Aamir Khan when decided to take retirement) लेना का फैसला कर लिया था.

आमिर खान (Aamir Khan) बॉलीवुड के एक ऐसे सितारे हैं, जिनकी चमक से फिल्म इंडस्ट्री कई सालों से रौशन है. साल 1988 में जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में रखा था, तब अपने चॉकलेट बॉय लुक और मोहक मुस्कान के साथ इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया. आज 57 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया, जिसको सुनने के बाद फैंस शॉक्ड हो गए.

कोरोना काल में लिया था बड़ा फैसला

सुपरस्टार आमिर खान हाल ही में एबीपी को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि कैसे कोरोना काल में उन्होंने फिल्मी दुनिया से विदाई लेने का फैसला कर लिया था. उन्होंने बताया कि पिछले दो सालों के दौरान उनके करियर में एक समय आया, जब उन्होंने फिल्मों को छोड़ने के बारे में सोचा, क्योंकि ये उनके निजी जीवन को प्रभावित कर रहा था. उन्होंने कहा कि मैंने परिवार को बोल दिया था कि अब मुझे न तो फिल्मों में एक्टिंग करनी है और न ही फिल्म प्रोड्यूज करनी हैं और ये सुनकर परिवार शॉक्ड था.

किरण और बच्चों के कारण की वापसी

आमिर ने बताया कि इस बात को तीन महीने बीत गए और फिर उनके बच्चों ने उन्हें लाइफ में बैलेंस बनाने की सलाह दी. मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने कहा- मेरे बच्चों और किरण ने मुझे ये करने से रोका और कहा कि मैं गलत कर रहा हूं. किरण इमोशनल हो गईं और कहा कि फिल्में मेरे अंदर बसती हैं. इसलिए दो साल में बहुत कुछ हुआ, मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी और वापस आया.

57 की उम्र में हुआ गलती का एहसास

आमिर खान ने कहा कि पिछले दो सालों में मुझे सोचने का काफी समय मिला, मैंने बहुत आत्मनिरीक्षण किया. 18 साल की उम्र से ही मैंने अपने चाचा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था. सालों तक काम करने के बाद 57 की उम्र में मुझे एहसास हुआ कि मैं परिवार से कितना दूर था. लेकिन अच्छा है, क्योंकि अगर मुझे 86 साल की उम्र में इसका एहसास होता, तो मैं कुछ नहीं कर पाता. फिलहाल मैं इसे सुधार सकता हूं.

ट्विटर से ले ली थी विदाई

आपको बता दें कि आमिर खान ने कोरोना काल में ही ट्विटर से विदाई ले ली थी. अब इस इंटरव्यू के बाद ये कयास फैंस लगा रहे हैं कि शायद रिटायरमेंट के फैसले के बाद ही उन्होंने ये कदम उठाया था.

KGF 2 के साथ होने वाली थी लाल सिंह चड्ढा की भिंड़त

इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक KGF 2 और ‘लाल सिंह चड्ढा’ साख में यानी 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी. दोनों की सेम रिलीज डेट को देख अंदाजा लगाया जा रहा थी कि दोनों की बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी लड़ाई होगी. लेकिन फिर ‘लाल सिंह चड्ढा’ की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया.

आज रिलीज होगा KGF 2 का ट्रेलर

यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म केजीएफ 2 का ट्रेलर आज शाम को 6.30 बजे रिलीज होने वाला है. फिल्म का डायरेक्शन प्रशांत नील ने किया है. 100 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म दुनियाभर में कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में रिलीज होगी. फिल्म में रॉकी के रूप में यश, अधीरा के रूप में संजय दत्त, रामिका सेन के रूप में रवीना टंडन और रीना का किरदार श्रीनिधि शेट्टी निभाती नजर आएंगी.

