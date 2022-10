‘ब्रीद: इनटू द शैडोज 3’ का टीजर हुआ रिलीज, दिल जीत लेगा अभिषेक बच्चन-अमित साध का रोल

मुंबई: Breathe Into The Shadows Teaser Out: बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) और अमित साध (Amit Sadh) की फेमस वेब सीरीज ‘ब्रीद 2 ‘ का टीजर आउट हो चुका है. सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर यह टीजर दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. इस सीरीज की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग 9 नवंबर 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर होने वाली है.

प्राइम वीडियो ने बीते दिनों अपनी इस ओरिजिनल सीरीज – ब्रीद: इनटू द शैडोज (Breathe: Into The Shadows 2) के नए सीजन की रिलीज डेट की घोषणा भी की थी. ओटीटी प्लेटफॉर्म के मुताबिक, अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) स्टारर वेब सीरीज का तीसरा सीजन बड़े लेवल पर 9 नवंबर को भारत समेत 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में स्ट्रीम होगा.

अभिषेक ने जारी किया टीजर

अभिषेक बच्चन की इस अपकमिंग सीरीज में उनकी शानदार एक्टिंग दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब होने वाली है. अभिषेक बच्चन ने इस टीजर वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘परछाई और गहरा रही है। #BreatheIntoTheShadows नया सीजन, 9 नवबंर।’ 27 सेकेंड के छोटे से टीजर में आपको पिछले सीजन की भी कुछ झलकियां देखने को मिलेगी.

अभिषेक ने किया आर माधवन को रिप्लेस

अभिषेक बच्चन और अमित साध की Breathe के दोनों सीजन को दर्शकों का प्यार मिला है. दोनों सीजन की सफलताओं को देखते हुए मेकर्स ने फैंस के लिए सीजन 3 लाने पर विचार किया था. साल 2020 में ब्रीद इन टू शैडो का दूसरा सीजन आया था. दूसरे सीजन में अभिषेक बच्चन, आर माधवन की जगह नजर आए थे. सीजन 2 में अभिषेक के काम को भी काफी सराहा गया था.

इस दिन होगी रिलीज

बात अगर ‘ब्रीद सीजन 3’ (Breathe 3 ) के रिलीज डेट की करें तो इस सीजन की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग 9 नवंबर 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर होने वाली है, जिसमें अभिषके बच्चन और अमित साध लीड रोल में हैं.

