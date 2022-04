The Kashmir Files के फैन हुए अभिषेक बच्चन, जमकर की फिल्म की तारीफ, विवेक अग्निहोत्री बोले- 'Thank You'

मुंबईः निर्देशक विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) जब से रिलीज हुई है, दर्शकों के बीच लगातार छाई हुई है. फिल्म की पटकथा से लेकर इसके एक्टर, डायरेक्टर सब चर्चा में हैं. बॉलीवुड के भी कई सेलेब्स ने फिल्म की तारीफों के पुल बांधे. इस लिस्ट में अब अभिषेक बच्चन का नाम भी जुड़ गया है. अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) ने विवेक अग्निहोत्री की हालिया रिलीज फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ की जमकर तारीफ की है और कहा कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इसलिए कमाल किया, क्योंकि यह सच में एक अच्छी फिल्म है.

अपनी अपकमिंग फिल्म ‘दसवीं’ के प्रमोशनल इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन ने द कश्मीर फाइल्स पर बात की. Times Now से बातचीत में फिल्म और पॉलिटिक्स पर हुए सवाल पर उन्होंने कहा- ‘आप द कश्मीर फाइल्स की बात कर रहे हैं ना. हम दो-तीन दिनों से इसकी चर्चा कर रहे हैं. आप जो भी कहते हैं, आप इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं. इसे सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं. ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है. लेकिन, अगर फिल्म अच्छी नहीं होती तो ये बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे करती.’

किसी से नहीं मिला, जिसने कहा हो ये बुरी फिल्म है

अभिषेक बच्चन आगे कहते हैं- ‘फिल्म अच्छी है, इसलिए अच्छा प्रदर्शन कर रही है. इसके अलावा इसकी सक्सेस के पीछे का कोई कारण नहीं है. आप इसके कई मतलब निकाल सकते हैं. लेकिन, ये फिल्म बताती है कि अगर फिल्म अच्छी है तो ये चलेगी.’ इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि ये उनका पर्सनल नजरिया नहीं है. बल्कि, वह अभी तक ऐसे किसी शख्स ने नहीं मिले हैं, जिसने इस फिल्म की तारीफ नहीं की हो.

Look forward to seeing the film at the earliest. Best wishes.

