आशुतोष गोवारिकर (Ashutosh Gowariker) का जन्म 15 फरवरी, 1964 को अशोक और किशोरी गोवारिकर के घर कोल्हापुर, महाराष्ट्र में हुआ था. आशुतोष फिल्म निर्देशक (Filmmaker), निर्माता, लेखक और अभिनेता (Actor) हैं. वह पीरियड फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं. उनकी फिल्में ऑडियंस और क्रिटिक्स सबको पसंद आती है. आशुतोष कई सीरियल में भी नजर आ चुके हैं. उन्होंने 1998-99 में CID में काम किया था. इसके अलावा वह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के साथ 'सर्कस' में भी काम कर चुके हैं.आशुतोष हमेशा से अच्छे काम पर फोकस करते हैं. वह भले ही कम फिल्में बनाते हैं, लेकिन अपनी फिल्में बनाने में वह अपनी पूरी मेहनत झोंक देते हैं. उनके जन्मदिन पर जानते हैं उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों के बारे में...2004 में रिलीज हुई इस फिल्म में शाहरुख खान ने मोहन भार्गव का किरदार निभाया था.का निर्देशन और स्क्रिप्ट दोनों ही बेहतरीन थे. यह फिल्म फिल्मफेयर अवॉर्ड फॉर बेस्ट फिल्म के लिए नॉमिनेट हुआ था.इस एतिहासिक रोमांटिक फिल्म को आशुतोष गोवारिकर ने लिखा था. साथ ही उन्होंने इसे डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया था. फिल्म में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय बच्चन थे. इस फिल्म को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले थे. साथ ही इस फिल्म ने फिल्मफेयर अवॉर्ड फॉर बेस्ट फिल्म जीता था.मानिनी चैटर्जी की Do And Die: The Chittagong Uprising पर आधारित 'खेले हम जी जान से' को क्रिटिक्स की सराहना मिली थी, लेकिन बॉक्स-ऑफिस पर यह फिल्म ज्यादा कमाई नहीं कर पाई थी. अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण और सिकंदर खेर स्टारर इस फिल्म में आशुतोष गोवारिकर के निर्देशन की काफी तारीफ हुई थी.आमिर खान स्टारर 'लगान' आशुतोष गोवारिकर के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म है. यह फिल्म अकेडमी अवॉर्ड फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए नॉमिनेट भी हुई थी. फिल्म को क्रिटिक्स के साथ-साथ ऑडियंस का भी बहुत प्यार मिला था.इस फिल्म से पहले आशुतोष गोवारिकर और ऋतिक रोशन ने एक साथ 'जोधा अकबर' जैसी क्लासिक फिल्म की थी. 'मोहनजोदड़ो' में भी दोनों ने वहीं जादू करने का सोचा था. हालांकि इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था.