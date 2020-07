जब Live Debate के बीच खाना खाने लगीं एक्ट्रेस, ट्रोल होने पर ट्वीट कर दी सफाई

I need the confidence level of this lady in my life. pic.twitter.com/DoWWQgBKgc — Scotchy(Chronological) (@scotchism) July 19, 2020



Among all the debators seems like you made the best use of the time within the so called debate, which is even worse than a monologue. Atleast in monologue we don't expect others turn. Kudos to you, hope all future debators can learn n utilize their time productively like you :)

We all need to know what were you eating @KasthuriShankar? Looks way more interesting than the debate. https://t.co/lNHuhPugtM

Lol. Nothing to do with confidence. I spent 60 minutes watching Arnab in hypermode, He wasnt gonna let me talk anyways, so I left and grabbed lunch. but forgot to sign off skype. Apologies to everyone for the mess up ! No offence or disrespect intended!

सोशल मीडिया पर इन दिनों साउथ इंडियन एक्ट्रेस कस्तूरी शंकर (Kasturi Shankar) का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वह लाइव डिबेट के दौरान खाना खाती दिख रही हैं. सोशल मीडिया (Social Media) पर वीडियो वायरल होने के बाद एक्ट्रेस ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं. जहां कुछ लोग एक्ट्रेस की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कई उनका मजाक बना रहे हैं. जिसके बाद एक्ट्रेस ने इस पूरी घटना पर अपनी सफाई दी है. एक्ट्रेस ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने इस पूरे वाकये को लेकर अपना पक्ष रखा है.कस्तूरी शंकर ने अपने ट्वीट में लिखा है- 'मैं बिना कुछ बोले हुए करीब 67 मिनट से चुपचाप बैठकर इंतजार करती रही. फिर मुझे लगा कि जब तक मेरा नंबर आता है, मुझे यह छोड़कर जाना चाहिए और लंच कर लेना चाहिए. लेकिन, तब मैं इस बात पर ध्यान देना भूल गई कि मैंने स्काइप साइन ऑफ नहीं किया है.' एक्ट्रेस के मुताबिक इन सबके जरिए वह किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थीं, बल्कि यह सब गलती से हुआ.कस्तूरी शंकर का यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. जहां कुछ लोग उनसे यह पूछ रहे हैं कि आखिर लंच में ऐसा क्या बना था, जो वह डिबेट के खत्म होने का भी इंतजार नहीं कर सकीं. तो वहीं कई कुछ शो को लेकर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. कस्तूरी के वीडियो पर एक यूजर ने कहा कि- 'ये लाइव डिबेट में क्या कर रही हैं, इन्हें तो किसी फूड कॉम्पटीशन शो का हिस्सा होना चाहिए था.'एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा- 'सभी डिबेटर्स के बीच ऐसा लगता है कि आपने बहस के बीच मिले समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया है. मोनोलॉग जैसी इस बहस के बीच कोई दूसरे की बारी के बारे में नहीं सोचता. आशा करती हूं, बाकि के डिबेटर्स भी आपसे कुछ सीखेंगे.' एक ने लिखा- 'हम सब यह जानना चाहते हैं कस्तूरी शंकर कि आप ऐसा क्या खा रही थीं. इसे देखकर लगता है यह इस डिबेट से ज्यादा अच्छा था.'बता दें कि कस्तूरी ने बॉलीवुड में चल रहे नेपोटिज्म के मुद्दे को लेकर शो में हिस्सा लिया था. जहां नेपोटिज्म और आउटसाइडर्स को लेकर एक्ट्रेस को अपना पक्ष रखना था. दरअसल, सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही बॉलीवुड में यह मुद्दा गर्माया हुआ है. जिसके चलते एक्ट्रेस ने शो में हिस्सा लिया था.