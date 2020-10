एक्टर मानव कौल ने कोरोना वायरस को दी मात, निगेटिव रिपोर्ट पर जताई खुशी

View this post on Instagram

मैं Covid positive था और अभी-अभी negative report आई है। पहली बार negative होने में इतनी ख़ुशी मिल रही है। 🌻 हम सब इस महामारी में एक साथ हैं। अपना और अपनों का ख़्याल रखें। एक दूसरे का साथ रहा तो हम सब इस कठिन वक्त से गुजर जाएँगे। आप सभी के स्नेह की आँच मुझ तक पहुँची थी शायद इसलिए मैं जल्दी ठीक हो सका.... बहुत धन्यवाद आप सबका 🙏🏼 Very Special thanks to one and only @brijeshwarsingh good friend and a fabulous doctor 🙏🏼 (आपकी वजह से सारे थियेटर वाले किसी भी बीमारी से डरते नहीं हैं।) और उनके दोस्त Dr. Ammar Khan 🙏🏼तहे दिल से शुक्रिया आपका बहुत। ♥️🌻 #covidsurvivor #covid_19 #corona #covidnegative