एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने की आत्महत्या, पीएम मोदी, अक्षय और अजय देवगन ने जताया शोक

Sushant Singh Rajput...a bright young actor gone too soon. He excelled on TV and in films. His rise in the world of entertainment inspired many and he leaves behind several memorable performances. Shocked by his passing away. My thoughts are with his family and fans. Om Shanti.

— Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2020



Honestly this news has left me shocked and speechless...I remember watching #SushantSinghRajput in Chhichhore and telling my friend Sajid, its producer how much I’d enjoyed the film and wish I’d been a part of it. Such a talented actor...may God give strength to his family 🙏🏻

— Akshay Kumar (@akshaykumar) June 14, 2020



The news of Sushant Singh Rajput’s death is truly sad. What a tragic loss🙏 Deepest condolences to his family & loved ones. May his soul find eternal peace.

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) June 14, 2020



At a loss for words.. So shocked to hear about #SushantSinghRajput’s demise. My condolences with his family.

— Sanjay Dutt (@duttsanjay) June 14, 2020



This got to be the most shocking thing Bollywood ever experiences ..SO YOUNG and SO MUCH LIFE AHEAD and then WHY ??? #SushantSinghRajput

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) June 14, 2020

एक दुखद घटनाक्रम में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. सुशांत ने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली. वे बिहार स्थित पूर्णिया के निवासी थे. यह खबर आते ही बॉलीवुड सहित देश भर में शोक की लहर दौड़ गई.सुशांत की लाश मुंबई के बांद्रा स्थित उनके घर में फांसी से झूलती मिली है. पुलिस मौके पर पहुंचकर फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है. मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि उनके निधन की जानकारी घर में काम करने वाले एक शख्स ने पुलिस को दी. बताया ये भी जा रहा है कि 34 वर्षीय सुशांत सिंह राजपूत लंबे समय से डिप्रेशन में थे.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर ट्वीट कर शोक जताया है. उन्होंने लिखा है कि, 'सुशांत सिंह राजपूत... एक उज्ज्वल युवा अभिनेता जिन्होंने दुनिया को बहुत जल्द अलविदा कह दिया. उन्होंने टीवी और फिल्मों में काम किया. मनोरंजन की दुनिया में उनके उदय ने कई लोगों को प्रेरित किया. अपनी यादों के रूप में उन्होंने दमदार अभिनय वाली कई फिल्में की हैं. उनके निधन से स्तब्ध. मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं. ऊं शांति.'बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने ट्वीट कर शोक जताया है. उन्होंने लिखा है कि, 'ईमानदारी से इस खबर ने मुझे स्तब्ध और अवाक कर दिया है ... मुझे याद है कि मैं छीछोर में #SushantSinghRajput को देख रहा हूं और अपने दोस्त साजिद को बता रहा हूं कि इसके निर्माता ने फिल्म का कितना आनंद लिया है और काश मैं इसका हिस्सा होता. ऐसा प्रतिभाशाली अभिनेता ... भगवान उनके परिवार को शक्ति दे.'बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने भी सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने अपने अकाउंट से ट्वीट कर लिखा है कि, 'सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर वास्तव में दुखद है. यह उनके परिवार और प्रियजनों के लिए गहरी क्षति है. ईश्वर उनकी आत्मा को शाश्वत शांति प्रदान करें.संजय दत्त ने ट्वीट किया है कि, सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बारे में सुनकर चौंक गया. मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है.रामगोपाल वर्मा ने भी ट्वीट कर अपना दुख जताया है. उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि, 'यह बॉलीवुड की अब तक की सबसे चौंकाने वाली बात है. बहुत यंग एक्टर जिसके पास जीने का बहुत सारा लाइफ बचा हुआ था और फिर क्यों? यह लिखकर उन्होंने एक सवाल छोड़ दिया है.विक्की कौशल ने ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा है, 'मैं आश्चर्यचकित हो गया, मेरे पास कोई शब्द नहीं है.'